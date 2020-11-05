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5 Kasım döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu?

Doların fiyatı ne kadar oldu?

Döviz fiyatlarında 5 Kasım'a ilişkin rakamlar belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan işlem gördüğünü merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni sıkılaştırma adımlarının gelecebileceği beklentileriyle, haftanın ilk günü tırmandıkları yeni tarihi yüksek düzeylerinden 5 - 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (5 KASIM 2020 DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4720 liradan, avro 9,9550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,4700 liradan alınan dolar, 8,4720 liradan satılıyor. 9,9530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9550 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8980 lira olmuştu.

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