5 Kasım döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu? Doların fiyatı ne kadar oldu? Döviz fiyatlarında 5 Kasım'a ilişkin rakamlar belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan işlem gördüğünü merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 05 Kasım 2020, 09:29 Son Güncelleme: 05 Kasım 2020, 09:32 Yeni Şafak