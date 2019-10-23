Ekonomi 6 yatırım bankacısı için bilgi ticareti suçlaması
DÜNYA EKONOMİSİ

6 yatırım bankacısı için bilgi ticareti suçlaması

ABD'de, dünyanın önde elen yatırım bankalarında çalışan altı bankacı, "insider trading" (içeriden öğrenilen bilginin ticareti) yaparak onlarca milyon dolar elde etmekle suçlandılar.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Financial Times'ın haberine göre, New York Güney Bölgesi'nden sorumlu ABD Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Goldman Sachs, Moelis ve Centerview Partners'da çalışan altı yatırım bankacısından üçünün tutaklandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre suçlanan yatırım bankacılar elde ettikleri ve sızdırdıkları halka açık olmayan bilgiler ile Ocak 2013'ten bu yana işlem yapıyorlar ve karı bölüşüyorlar.

İçeriden öğrenilen bilginin ticareti; sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kişiye ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla aktarılıp, kullanılmasını tanımlıyor.

Insider trading, Türkiye'de de "Bilgi Suistimali" olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ncı maddesinde şöyle tanımlanıyor:

"Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin edilmesi.

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