Ekonomi 60 kuruşa satıyor zarar da etmiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

60 kuruşa satıyor zarar da etmiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kendi fabrikalarında ürettiği Halk Ekmek, normal ekmekten hem 30 gram daha fazla hem de 65 kuruş daha ucuza satıyor.

Haber Merkezi IHA
Adana'da halk ekmek 60 kuruştan satılıyor.
Adana'da halk ekmek 60 kuruştan satılıyor.

Ülke genelinde ekmeğin fiyatının sürekli zamlanması, vatandaşları düşündürüyor. Son yapılan zamla birlikte ekmeğin fiyatının 1 lira 25 kuruşa yükselmesiyle Adanalıların, Büyüşehir Belediyesi’nin kendi fabrikalarında ürettiği Halk Ekmek’e talebi artıyor.
Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nin içinde 2009’un Ocak ayından itibaren üretim yapan, 5 bin 413 metre kare alana kurulu Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası’nda her gün yaklaşık 300 işçinin titiz çalışmalarla ürettiği 300 bin ekmek, kentin dört bir yanında hizmet veren 219 satış noktasıyla vatandaşa ulaştırılıyor.

  • 230 gramlık halk ekmek, normal ekmeklerden hem 30 gram daha fazla hem de 60 kuruşluk fiyatıyla daha ucuza vatandaşa sunuluyor.

Ekmek fabrikasında görevli Gıda Mühendisi ve Ar-Ge Sorumlusu Asuman Adil, 11 çeşit ekmek ürettiklerini ve halk ekmeğin en ucuz, en kaliteli ekmek olduğu için tercih edildiğini belirterek, ekmek üretiminde kullanılacak unların, titizlikle analiz edildiğini söyledi. Halk ekmeğin üretim hikayesini de anlatan Adil, "Depolarımıza gelen unlarımız, spiral yoğurma makinelerimizde yoğuruluyor. Kesme makinelerimize aktarıldıktan sonra ara dinlendirme bölümlerinde 15 dakika dinlendirildikten sonra fitil yapma makinelerinde şekil alıyor. Sonrasında hamurlarımız, fermantasyon odalarında hamurun durumuna göre 45 dakika ya da 1 saat kadar fermante ediliyor. Fermante edilen hamurlarımız jilet atma aşamasından sonra 245 derecelik tünel fırınlara alınarak pişiriliyor. Pişen ekmeklerimiz soğutulduktan sonra kasalanıyor ve halka ulaştırılıyor" diye konuştu.

Ekmek fabrikasında görev yapan Gıda Mühendisi Yunus Balıkçı ise fabrikada kar-zarar gözetmeksizin, günde 300 bin adet ekmek ürettiklerini belirterek, "Ekmeklerimiz, el değmeden seri bir şekilde üretilerek Adana’nın her köşesine itinayla gönderiliyor. Tek amacımız, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşımıza ucuz ve hijyenik ekmek üretmek" ifadelerini kullandı.

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