75 milyar doların yol haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dair açıklamalarda bulunan TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “İki ülke ilişkilerinin çıtasını çok yukarılara taşıyacak kritik bir hedef olarak görüyoruz. İki ülke arasında, sanayiden hizmet sektörüne, turizm ve tanıtım faaliyetlerinden lobi faaliyetlerine kadar tüm ekonomik boyutu olan konuların, bu hedeflere göre yeniden tarif edilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ali Yalçındağ

DESTEK BEKLİYORUZ

Ticaretin önündeki engelleri tespit etmek ve yaratıcı çözüm önerileri hazırlamak üzerine çalıştıklarını anlatan Yalçındağ, “Bu çalışma, ticari ilişkilerin gelişimi için ihtiyaç duyulan adımların, somut veri ve analizler ışığında belirleneceği detaylı bir yol haritası olacak. İş dünyası kurumlarını katkı vermeye davet ediyoruz” dedi.



