Ekonomi 75 milyar doların yol haritası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

75 milyar doların yol haritası

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) iki ülke arasındaki ticaretin 75 milyar dolara çıkarılması hedefi için yol haritası hazırlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TAİK (Arşiv)
TAİK (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dair açıklamalarda bulunan TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “İki ülke ilişkilerinin çıtasını çok yukarılara taşıyacak kritik bir hedef olarak görüyoruz. İki ülke arasında, sanayiden hizmet sektörüne, turizm ve tanıtım faaliyetlerinden lobi faaliyetlerine kadar tüm ekonomik boyutu olan konuların, bu hedeflere göre yeniden tarif edilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ali Yalçındağ

DESTEK BEKLİYORUZ

  • Ticaretin önündeki engelleri tespit etmek ve yaratıcı çözüm önerileri hazırlamak üzerine çalıştıklarını anlatan Yalçındağ, “Bu çalışma, ticari ilişkilerin gelişimi için ihtiyaç duyulan adımların, somut veri ve analizler ışığında belirleneceği detaylı bir yol haritası olacak. İş dünyası kurumlarını katkı vermeye davet ediyoruz” dedi.


Serbest ticaretle 75 milyar dolar
EKONOMİ
Serbest ticaretle 75 milyar dolar
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