8 Ekim döviz fiyatları: ​Doların fiyatı ne kadar oldu? Doların fiyatı ne kadar oldu? Döviz fiyatlarında 8 Ekim rakamları belli oldu. Tarihi seviyeye yükselen döviz fiyatları sonrası yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını, euroda son rakamları merak etmeye başladı. İşte yeni günde döviz fiyatları..

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 09:56 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 10:02 Yeni Şafak