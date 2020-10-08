Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Doların fiyatı ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

8 Ekim döviz fiyatları: ​Doların fiyatı ne kadar oldu?

Doların fiyatı ne kadar oldu?

Döviz fiyatlarında 8 Ekim rakamları belli oldu. Tarihi seviyeye yükselen döviz fiyatları sonrası yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını, euroda son rakamları merak etmeye başladı. İşte yeni günde döviz fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 Ekim döviz fiyatları.
8 Ekim döviz fiyatları.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle Çarşamba günü yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Altın fiyatları yükselişe geçti
EKONOMİ
Altın fiyatları yükselişe geçti

DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (8 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8850 liradan, avro 9,2920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8830 liradan alınan dolar, 7,8850 liradan satılıyor. 9,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8650 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2490 lira olmuştu.

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
EKONOMİ
Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
Abone Ol Google News
Maske nasıl takılmaz?

Maske nasıl takılmaz?

Ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı...
Et dönerde büyük hile

Et dönerde büyük hile

Dönerciler uyardı; 17 TL'nin altında olmaz, lohusa şerbeti katan var.
BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyana zor anlar yaşattı: 25 yıldır Karabağda işgalcisiniz

​Osmanlı şehirlerinde işleri en yoğun idareci onlardı.

Yine sivillere saldırdı

Yine sivillere saldırdı

Ermenistan ordusu yerleşim yerlerine füze fırlatıyor.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gündemde.
Sehven yazılmıştır

Sehven yazılmıştır

Sağlık Bakanı Koca'dan ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama.
150 milyona yakın insan tehlikede

150 milyona yakın insan tehlikede

Yeni rapor "Şansın tersine dönmesi" başlığıyla yayımlandı.
Ermenistan<br>ordusu kaçıyor

Ermenistan
ordusu kaçıyor

​Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar.
Biz bitti <br>demeden bitmez

Biz bitti
demeden bitmez

Almanya'ya karşı son dakikaya kadar pes etmedik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.