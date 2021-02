90 ülkeden gelen oylarla Modanisa‘The Best Muslim Fashion Company’ seçildi Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, ABD Merkezli “Küresel Müslüman Yaşamı Merkezi” (The Center for Global Muslim Life) tarafından düzenlenen ve 90 ülkeden katılımcı tarafından oylanan organizasyonda “En İyi Müslüman Modası Şirketi / The Best Muslim Fashion Company” ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi 19 Şubat 2021, 15:19 Son Güncelleme: 19 Şubat 2021, 15:23 Yeni Şafak