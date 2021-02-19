Ekonomi 90 ülkeden gelen oylarla ModanisaThe Best Muslim Fashion Company seçildi
İŞ DÜNYASI

90 ülkeden gelen oylarla Modanisa‘The Best Muslim Fashion Company’ seçildi

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, ABD Merkezli “Küresel Müslüman Yaşamı Merkezi” (The Center for Global Muslim Life) tarafından düzenlenen ve 90 ülkeden katılımcı tarafından oylanan organizasyonda “En İyi Müslüman Modası Şirketi / The Best Muslim Fashion Company” ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Modanisa ABD olmak üzere, 90 ülkeden gelen oylarla “En iyi Müslüman Modası Şirketi” seçildi.
Modanisa ABD olmak üzere, 90 ülkeden gelen oylarla “En iyi Müslüman Modası Şirketi” seçildi.

5 kıtadan 140 ülkeye e-ihracat yapan ve tüm dünyadan yıllık 240 milyon ziyaretçiye ulaşan Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, merkezi ABD’de bulunan “The Center for Global Muslim Life” (Küresel Müslüman Yaşamı Merkezi) tarafından düzenlenen “Global Muslim Social and Spiritual Impact Awards (Küresel Müslüman Sosyal ve Manevi Etki Ödülleri) kapsamında başta ABD olmak üzere, 90 ülkeden gelen oylarla “En iyi Müslüman Modası Şirketi” seçildi.

Küresel ölçekte hem sosyal hem de manevi etkisi olan sivil toplum örgütlerinin, Müslüman topluluk liderlerinin ve Müslüman dünyanın saygın şirketlerinin yarıştığı ve Küresel Müslüman Yaşam Merkezi’nin düzenlediği ödül organizasyonunda 90 ülkeden takipçiler oy kullandı. Oyların yarısına yakını (yüzde 44) ABD’den gelirken, İngiltere, Kanada, Malezya, Lübnan, Endonezya, Türkiye, Singapur, Pakistan ve Hindistan’dan da oylamaya çok sayıda katılım oldu.

Yılın En İyi Manevi Etkiye Sahip Müslüman Kuruluşları, Sosyal Etki Ödülleri, Yılın En İyi Müslüman Şirketleri, Yılın En İyi Müslüman Eğitim Kurumları ve Yılın En İyi Müslüman Sporcuları kategorileri başta olmak üzere farklı kategorilerde ödüllerin verildiği organizasyonda, Modanisa, 90 ülkeden katılımcıların verdikleri oylarla, “En İyi Müslüman Modası Şirketi Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Modanisa.com Hakkında, www.modanisa.com

2011 yılında kurulan ve hızla gelişen küresel modest moda sektörünün öncülerinden Modanisa.com, Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformudur. 2016'da İstanbul'da ilk kez gerçekleştirmeye başladığı Modest Fashion Week ile Türkiye'yi modest modanın dünyadaki merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, International Business Excellence Award tarafından verilen “E-ticaret ve Dijital Deneyim” ödülünün yanı sıra BAE tarafından verilen İslami Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. Tüm dünyadan aylık 20 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 75.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son 3 yılda üst üste Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu oldu.

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