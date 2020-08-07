ABD'den Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Hong Konglu yetkililere yaptırım

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Trump Erdoğan'a neden direnemiyor anlayamıyorum

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuştu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta artan gücüne dikkat çeken Bolton, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a direnemediğini belirterek, 'Bunu ben kendim de anlayamıyorum. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemiyor. Kuzey Doğu Suriye'de tekrarlanan olaylar bunu kanıtlıyor. Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerini Suriye'den çekme önerisine razı gelmişti. 2018'de olanlar Türkiye'nin baskıları sonucu gerçekleşti' ifadelerini kullandı.