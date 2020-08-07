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Ekonomi ABDden Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Hong Konglu yetkililere yaptırım
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD hangi ülkelere ve kişilere yaptırım uyguluyor?

ABD'den Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Hong Konglu yetkililere yaptırım

ABD yönetimi, aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişiyi yaptırım listesine aldı. Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulurken, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapması yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Carrie Lam
Carrie Lam

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hong Kong'un otonomluğunu baltaladıkları ve Hong Kong halkının ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtladıkları" gerekçesiyle 11 kişinin yaptırım listesine alındığı vurgulandı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong'un eski Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ve bazı Hong Konglu üst düzey yöneticiler yer alıyor.

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Mal varlıklarına el konuldu

Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulurken, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapması yasaklandı.

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