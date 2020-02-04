Ekonomi ABDde Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi
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ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu kabul edildi

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Halk Bank
Halk Bank

ABD'de görülen davada New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankası'nın başvurusuna olumlu yanıt verdi.

DAVANIN DÜŞMESİ VE REDDİHAKİM BAŞVURUSU

  • Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.

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