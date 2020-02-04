ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu kabul edildi ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 07:08 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 07:15 AA