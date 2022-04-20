Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi ABde yeni otomobil satışları martta sert düştü
OTOMOTİV

AB'de yeni otomobil satışları martta sert düştü

AB'de yeni otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 azalarak 844 bin 187'ye geriledi. Birlik pazarında satışlar geçen yılın temmuz ayından bu yana azalıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABde yeni otomobil satışları martta sert düştü
Arşiv

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, mart ayında tedarik sorunları ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yüzde 20'den fazla geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkelerinde yeni otomobil üretimini olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Geçen yılın mart ayında 1 milyon 62 bin 511 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 844 bin 187'ye indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 azaldı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 30,2, İtalya'da yüzde 29,7, Fransa'da yüzde 19,5 ve Almanya'da yüzde 17,5 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 241 bin 330, Fransa'da 147 bin 78, İtalya'da 119 bin 497 ve İspanya'da 59 bin 920 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 düşerek 2 milyon 245 bin 976'ya indi.

Böylece, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri düşüş göstermiş oldu.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 203 bin 919 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 168 bin 421 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 84 bin 882 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

Arnavutluk'ta tarihi araç koleksiyonculuğu: Retro
FOTOĞRAF 30
Title
Eski araçlar ülkede bugün \"Retro\" logosu altında resmiyet kazanmış durumda. \"Retro\" statüsü, artık trafiğe çıkmayan, koleksiyon amaçlı saklanmış ve tarihi değer taşıyan araçların resmi kurumlara tescil ettirilmesi anlamına geliyor.<br>
Title
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da tarihi değere sahip Retro araçların koleksiyonunu yapan Ervin Kaftira, 22 yıldır farklı marka ve yıllara ait otomobil ve motosikletleri topladığını söyledi.<br>
Title
1974 model Mercedes-Benz B6 Gazelle (1929 modelin yeniden üretimi), 1948 model Citroen 11BL, 1968 model Volkswagen Beetle 1152 Cabriole, 1975 model Volkswagen Beetle, 1976 model Volkswagen 621 Beetle, 1980 model Mercedes-Benz SSK ve farklı araçlar, Kaftira'nın Retro koleksiyonunda yer alan parçalar.<br>
Title
Çocukluğundan beri otomobillerin kendisi için tutku olduğunu söyleyen Kaftira, \"Bir şoförün oğluyum ve babamın mesleği nedeniyle araçlarla büyüdüm. Yaklaşık 22 yıldır hasarlı, paslı, çalışır durumda olmayan araçları tek tek satın alıyorum. Araçlar yeniden yapıldılar, onarıldılar, çalışır hale getirildiler. Seyahat etmek, etkinliklerde, partilerde ve çeşitli kliplerde kullanılmak üzere hazırlandılar.\" diye konuştu.<br>
Title
Kaftira, araçlarına kişi veya kurumlardan hem yakından bakabilmek hem de farklı etkinliklerde kullanabilmek için ilgi gösterenler olduğunu ifade etti.<br>
Title
Arnavutluk Karayolu Taşıma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkede aralarında otomobil ve motosikletlerin bulunduğu yaklaşık 330 araç, Retro statüsü aldı.<br>
Title
Ayrıca kurum, tarihi değeri olan ve trafiğe çıkmayan yaklaşık 500 aracı tespit edip onayladı.<br>
Title
Bir aracın Retro statüsünde olması için en az 30 yıl önce üretilmiş olması, tarihi varlık kurumlarının onaylı listesine dahil edilmesi, korunmuş veya orijinal haline göre onarılmış olması, günlük kullanılmaması ve artık üretimde olmaması gibi kriterler aranıyor.<br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Arnavutluk'ta tarihi araç koleksiyonculuğu: Retro
Arnavutluk'ta yıllardır süren bir gelenek olan eski araç koleksiyonculuğu sayesinde, tarihi özelliklere sahip araçlar tutkuyla toplanıp korunuyor.


Asırlardır su üstünde yaşıyorlar

Asırlardır su üstünde yaşıyorlar

Halkı 'su adamları' olarak anılıyor: İşte nedeni.​
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

İstanbul'un yanı başında korkutan görüntü.
Ayasofyanın imparatorluk kapısındaki tahribat giderildi

Türkiye'de çocuklara en çok konulan isimler belli oldu.

Hayran kaldılar

Hayran kaldılar

​Vanlı imam okuduğu ezanla Arabistan'daki yarışmada finale kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması.

En az 300 yıllık: Bin 737 tanesi belgelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.