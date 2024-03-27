AESA, F-16’ya takıldı

Türkiye, milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediyor. Aselsan’ın geliştirdiği MURAD AESA Uçak Burun Radarı başarıyla F-16 savaş uçağına takıldı. Uçakların tespit edilme riskini önemli ölçüde azaltan radar sistemi dünyanın en gelişmiş 5’inci nesil savaş uçakları tarafından kullanılıyor. ABD, Çin, İngiltere, Japonya ve Fransa gibi ülkelerin geliştirebildiği teknolojiye, artık Türkiye de sahip oldu.

FARKLI HEDEFLERİ AYNI ANDA İZLİYOR

Modern askeri teknolojinin önemli parçası olan AESA radarları, savaş uçaklarından gemilere, kara tabanlı sistemlere varıncaya kadar pek çok platformda kullanılıyor. Aynı anda farklı hedefleri izleyebilen AESA radarları, hedefleri hızlı algılama özelliğiyle öne çıkıyor. Kullanıcılarına yüksek çözünürlük imkanı sunan bu radarlar, hedefleri izlerken ve takip ederken aynı anda diğer radar görevlerini yerine getiriyor.

TESPİTİ ZOR

Geleneksel radar sistemlerine göre, daha az tespit edilebilen AESA radarlarının modüllerinden herhangi birinin arızalanması durumunda otomatik yedekleme devreye giriyor. Bu da yüksek güvenlik imkanı sağlıyor. MURAD’ın eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.

ANKA III 10 bin feeti aştı

Milli insansız uçak ANKA III, her test uçuşunda daha yükseğe çıkıyor. İlk uçuşunu aralık sonunda yapan milli insansız uçak ANKA III üçüncü uçuşunu dün gerçekleştirdi. Gökyüzü ile ilk buluşmasında 8 bin feet yüksekliğe ulaşan ANKA III, dünkü testinde 10 bin feete çıktı. 2 saat süren üçüncü uçuşta ANKA III’ün otopilot ve uçuş mekaniği testleri yapıldı.

SES HIZINI AŞACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA III’ün Hava Kuvvetlerine teslimatının yıl sonuna kadar hedeflendiğini dile getirmişti. Kotil, “ANKA-3 şimdi ses hızını geçemiyor fakat yeni versiyonu olan çift motorlusu ses hızını geçecek. İkinci ve üçüncü ANKA-3’ü yaptık. Teslimat bu yıl sonu veya gelecek yılın başında olacak” demişti.

MİLLİ MOTORLA DAHA GÜÇLENECEK

Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000 de ANKA III’e entegre edilebilecek. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez ateşlenen motor, milli muharip uçak KAAN'ın milli motoruna giden yoldaki önemli bir basamağı oluştururken ANKA III ve Kızılelma’da kullanılması planlanıyor. ANKA III’ün halihazırda kullanılan güncel motoru ise Ukrayna’dan geliyor.

3 İHA’YA TEK YERDEN KONTROL

Ailesinden yeni yazılım sistemiyle ayrılan ANKA III'te, ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan yer sistemleri ve veri linkleri temel kabul edildi. ANKA III sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleriyle yönetilecek. Bu 3 sistem kontrol edildikleri aynı yer sistemi sayesinde ortak görevlerde birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanılabilecek. ANKA III sistemi, gövde içinde yer alan iki istasyonun her birinde 650, kanat iç istasyonlarının her birinde 650, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle ANKA III'e insansız hava araçlarında en sık kullanılan SOM-J, MK-82 ve Sığınak Delici Bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.











