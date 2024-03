AESA, F-16’ya takıldı

Milli insansız uçak ANKA III, her test uçuşunda daha yükseğe çıkıyor. İlk uçuşunu aralık sonunda yapan milli insansız uçak ANKA III üçüncü uçuşunu dün gerçekleştirdi. Gökyüzü ile ilk buluşmasında 8 bin feet yüksekliğe ulaşan ANKA III, dünkü testinde 10 bin feete çıktı. 2 saat süren üçüncü uçuşta ANKA III’ün otopilot ve uçuş mekaniği testleri yapıldı.

Ailesinden yeni yazılım sistemiyle ayrılan ANKA III'te, ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan yer sistemleri ve veri linkleri temel kabul edildi. ANKA III sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleriyle yönetilecek. Bu 3 sistem kontrol edildikleri aynı yer sistemi sayesinde ortak görevlerde birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanılabilecek. ANKA III sistemi, gövde içinde yer alan iki istasyonun her birinde 650, kanat iç istasyonlarının her birinde 650, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle ANKA III'e insansız hava araçlarında en sık kullanılan SOM-J, MK-82 ve Sığınak Delici Bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.