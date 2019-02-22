Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi imzalandı

Projede kullandıkları bitkiler hakkında da bilgiler veren Reyyan Kabasakal ise yaptığı açıklamada, “Biyobozunur plastik için defneyaprağı, adaçayı ve biberiye bitkilerini kuruttuktan sonra cihazın cam bölümüne saf su koyduk. Bu bitkilerin özütlerini çıkardıktan sonra nişasta ve gliserin ilave ederek manyetik karıştırıcıda 30 dakika 60 derece kaynattık. Böylece biyo plastik artık hazır olmuş oldu. Esnek ve gayet güçlü aromaya sahip ve yenilenebilir bir yapıda oldu. Aynı şekilde bunlar çevreye uyumlu, diğer kimyasal madde içerikli zararlı maddeler yerine bunu üretme gereğinde bulunduk. Çünkü o zararlı kimyasal maddeler insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Biz ürettiğimiz plastiğin çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu ürün tamamen çevreyle uyumlu özelliğe sahipler” diye konuştu.