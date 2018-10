IEA Başkanı Dr. Fatih Birol: Akdeniz'in her yerinde doğalgaz var 'Akdeniz'in her yerinde doğalgaz var' Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, Akdeniz'in sadece politik olarak tartışmalı yerlerinde değil, her yerde doğalgaz bulunduğunu belirterek "Ancak bu noktada önemli olan iki şey var. Birincisi, o doğalgazı çıkarmanın maliyeti ne olacak? İkincisi, çıkardıktan sonra onu nereye yollayacaksınız? Bunun ekonomik ve politik fizibilitesi nedir?" dedi.

Haber Merkezi 01 Ekim 2018, 19:47 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, 20:31 AA