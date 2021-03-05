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Altın dokuz ayın dibini gördü: 5 mart altın fiyatları, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın dokuz ayın dibini gördü!

Altın fiyatlarında düşüş hızla devam ederken ons altın haziran 2020’den beri en düşük seviyesi olan 1692 dolara kadar geriledi. Dolar/TL kuruna bağlı olarak iç piyasada gram altın ise 409 TL'den, çeyrek altın 672 liradan satılıyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında gerileme devam ediyor.

Hafta başından bu yana yüzde 2’den fazla düşüş kaydederek ons başına 1700 doların altına inen altın fiyatları, 9 ayın en düşük düzeyine yerleşti.

Dolar/TL kuruna bağlı olarak iç piyasada gram altın 409 çeyrek 672 liradan satılıyor.

İç piyasada ise gram altın 409 çeyrek 672 liradan satılıyor. FED Başkanı Jerome Powell, perşembe günü yaptığı konuşmada, “Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir” dedi.

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