Altın dokuz ayın dibini gördü: 5 mart altın fiyatları, gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın dokuz ayın dibini gördü! Altın fiyatlarında düşüş hızla devam ederken ons altın haziran 2020’den beri en düşük seviyesi olan 1692 dolara kadar geriledi. Dolar/TL kuruna bağlı olarak iç piyasada gram altın ise 409 TL'den, çeyrek altın 672 liradan satılıyor.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 10:23 Son Güncelleme: 05 Mart 2021, 11:07 İHA