Altın fiyatları: 18 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın fiyatları ne durumda? Güne altın fiyatlarının yükselme haberi ile uyandık. Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum ne? Yatırımcıların gözü kulağı bu haberlerde. İşte detaylar...

Haber Merkezi 18 Eylül 2020, 11:01 Son Güncelleme: 18 Eylül 2020, 11:25 AA