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​Altın fiyatları nereye doğru gidiyor? Tarihi rekor kıran altında son fiyatlar

Altın koşuyor: Tarihi rekor kırdı

Altının tarihi yükselişi devam ediyor. Koronada ikinci dalga endişesi, merkez bankalarının yeni parasal genişlemeye gitme beklentisi, ABD-Çin gerilimiyle altının onsu 2 bin 45 doları aştı. Gram altın 468, çeyrek 771 liraya çıktı. Gümüş ise geçen ay yatırımcısına yüzde 33 ile en fazla kazandıran emtia olarak dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın
Altın

Kovid-19 salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ediyor. Altının ons fiyatı dün gün içi en yüksek 2 bin 55 dolar 79 cente çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

  • Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın saat 12,50 sıralarında 468 lira ile gün içi rekorunu kırdı. Kapanışı da 463 liradan yeni bir rekorla yaptı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın da 771 lira seviyesine kadar çıktı.

Analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olduğunu belirterek, veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.035 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-460 lira bandının izleneceğini söyledi.

EMTİALAR YÜZ GÜLDÜRDÜ

  • Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, temmuz ayında emtia grubu araçlarının 17’si kazandırırken, biri kaybettirdi. Geçen ay yatırımcısına % 33,1 ile en fazla gümüş kazandırırken, sadece mısır yatırımcısı kaybetti. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin fiyatı destekleyen en önemli etken olduğunu bildirdi. Gümüşün ardından kahve % 17,7 arttı. Söz konusu dönemde çinko % 12 artış kaydetti.

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