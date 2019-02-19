Altın günü yükselişle kapattı

Spor

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ı seve seve kabul ederim

Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için anılan Rıza Çalımbay, "Şenol Hoca milli takıma imza attıktan sonra bunları konuşmak gerekiyor. Sezon sonu için bizi düşünürlerse seve seve kabul ederim" dedi.