Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı Çeyrek altın 365 lirayı gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle kapattı: ​Çeyrek altın 365 seviyesinde

Altın günü yükselişle kapattı: Çeyrek altın 365 lirayı gördü

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 223,70 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 365,00 lira, Cumhuriyet altını 1.494,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 223,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.494,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 208,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.459,00
  • Yarım Ziynet 730,00
  • Çeyrek Ziynet 365,00
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