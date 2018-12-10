Ekonomi Altın haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftaya düşüşle başladı

Altın haftaya düşüşle başladı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu.

AA
ARŞİV
ARŞİV

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,40

  • Cumhuriyet Ata Lira 1.419,00

  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 197.50

  • Lira (Tam) Ziynet 1.386,00

  • Yarım Ziynet 693,00

  • Çeyrek Ziynet 347,00
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