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Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 790 liradan satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 790 liradan satıldı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,02 azalışla 487,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 233 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 233 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 487,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 487,60 487,80 487,50 487,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.214,00 3.235,00 3.212,00 3.233,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 445,00 449,00 445,00 449,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.141,00 3.161,00 3.140,00 3.160,00
  • Yarım Ziynet 1.571,00 1.581,00 1.570,00 1.580,00
  • Çeyrek Ziynet 786,00 791,00 785,00 790,00
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