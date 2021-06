Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları sert düşüşte

Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği an be an takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin canlı ve güncel rakamları merak konusu oluyor. Vatandaşlar altındaki son durum için canlı rakamları araştırıyor. 15 Haziran 2021 cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 507,54

SATIŞ(TL) 507,65

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 820,00

SATIŞ(TL) 835,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.639,00

SATIŞ(TL) 1.671,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.277,00

SATIŞ(TL) 3.330,00

FOTOĞRAF 8 Edirne’de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten İsmail Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altının gramının şu anda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti. Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi. Öte yandan altın fiyatlarındaki yükselişi yenisafak.com okuyucuları için yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının altını çiziyor. Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren İslam Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi. Uzman isim tarih verdi: Gram altının 600 lira olması bekleniyor Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

