Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları sert düşüşte

Vatandaşları sahte altına karşı da uyaran Çakır, “Bu işi kuyumculuk mesleğinde bulunan insanlar yapıyor. İmalatçılar yapıyor. Ayarını düşük yapıyor. 14 ayarı 8 ayar yapmaya çalışıyorlar. Biz ayar suyu ile ölçüyoruz” dedi.

Yakalanması daha hızlı oluyor. Bu kolaylık iyi oldu. İhbar 500 kişi kayıtlı ise 500 kişiye gider. Gelen kişiyi ben oyalarım. Ayarına bakayım derim. Sonra polisler haber veririz” açıklamasını yaptı.

Yakalanması daha hızlı oluyor <BR> <BR> 35 yıldır kuyumculuk yapan Hasan Çakır ise, sistemi şöyle anlattı: “Benim bir ürünüm çalınırsa anında bunu dernek ile paylaşıyorum. Bütün kuyumculara benim ürünümün resmi gider. Kuyumcu arkadaşlarımız müşterinin gelmesi durumunda anında haber verirler...

Çeyrek altında cama attığımız zaman ‘tın’ sesinden anlıyoruz. ‘Tok’ sesi gelirse sahtedir. Bizim de bazen gözümüz yanılıyor. Mihenk taşı daha garantidir. Sahte ürün daha çok bilezik ve çeyrek altında oluyor. Bu sene çok karşılaştık. 22 ayar bilezik 8 ayar çıkıyor. Vatandaşımız bildiği kuyumcudan alsın” sözlerine yer verdi.

Altın fiyatları arttı, sahte altın satmak isteyen de arttı <BR> <BR> Altın fiyatlarının artması ile sahte ürün satmak isteyenlerde de artış olduğunu belirten Koç, “Bunlar ile çok sık karşılaşmaya başladık. Bizim kuyumcu arkadaşlarımıza çok ürün gelmeye başladı. Hatta çeyreğin sahtesini yapmaya başladılar. Yeni arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Altın ayarını mihenk taşından biliyoruz...

Acil olarak satanları yakalama şansımız daha fazla oluyor. Çalıntı ürün ile gelen adamı önce bir sakinleştiriyoruz. Çay ve kahve söyleyerek oyalıyoruz. Sonra emniyete haber veriyoruz. Adam inkar etse de fotoğrafta belli oluyor. Sonunda itiraf ediyor. Polise gizli ihbarda bulunuyoruz” dedi.

Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez <BR> <BR> 36 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Süleyman Koç, “İhbar hattımızı kuralı yaklaşık 2 yıl oldu. Çalıntı mal olsun, ayarı düşük mal olsun hemen buradan haberleşiyoruz. Çok faydasını gördük. Ürün bize geldiği anda emniyete haber veriyoruz. Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez. Bir ürün çalan kişi biraz bekliyor, onu yakalamak biraz zor oluyor...

Turizmin başkenti Antalya’da özellikle yaz aylarında düğün sezonunun da açılması ile birlikte artan sahte ve çalıntı altınlarını satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntemle sahtecilik konusunda mağduriyetin önemli ölçüde azalmasının önüne geçiyor.

Değeri arttı sahte ve çalıntı oranı yükseldi: Kuyumcular vatandaşları uyardı

Değeri her geçen gün artan ve en önemli yatırım araçlarından biri haline gelen altında, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kuyumcu esnafı da kendi tedbirini alıyor. Antalyalı kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde harekete geçerek şüpheli şahısların yakalanmasını sağlıyor. Öte yandan kuyumcular altının değerinin artması ile sahte altın satmak isteyenlerde de artış olduğunu bildirdi.

