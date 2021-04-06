Altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 738 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 18 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: