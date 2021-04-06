Ekonomi Altın yükselişle kapattı Çeyrek altın 738 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 738 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 455,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 18 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 738 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 18 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 449,50 449,70 454,80 455,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.962,00 2.983,00 2.997,00 3.018,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 410,00 414,00 415,00 419,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.895,00 2.915,00 2.929,00 2.949,00
  • Yarım Ziynet 1.448,00 1.458,00 1.465,00 1.475,00
  • Çeyrek Ziynet 724,00 729,00 733,00 738,00
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