Altında 42 tonluk rekor

Pandeminin zorlu şartlarına rağmen, Türkiye'nin altın üretimi 2020 sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sayede ekonomiye 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladıklarını söyledi. Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, geçen yılın enerji ve madencilik sektörü açısından başarıyla tamamlandığını söyledi.

20 YILDA 382 TON

Türkiye’nin altın üretimine 2001’de 1,4 tonla başladığını dile getiren Dönmez, 20 yılda toplam 382 ton altın üretildiğini, bu üretimle devletin kazancının 76 ton altına eşdeğer vergi geliri olduğunu ifade etti. Türkiye’de yerli ve yabancı toplam 18 altın madeninin üretime devam ettiğini belirten Dönmez, “20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor. İnşallah bu projelerin de devreye girmesiyle altın üretimimizi 100 tona çıkaracağız. Hedefimiz, altın ihtiyacımızı önce yerli kaynaklardan sağlamak, altın kaynaklı cari açığı azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak” diye konuştu.

YÜZDE 123’LÜK ARTIŞ

Geçen yıl 2019’a göre yüzde 123 artışla 25,2 milyar dolarlık altın ithal edildiğini dile getiren Dönmez, altının Türkiye’de büyük oranda tasarruf ve yatırım amacıyla değerlendirildiğini söyledi. Dönmez, altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade ederek, sektörde 13 bin 200 kişinin doğrudan istihdam edildiğini, sektörün, aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu bildirdi.

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