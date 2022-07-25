Ekonomi Antalyaya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

Antalya’ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 arttı.

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Haber Merkezi AA
Antalyaya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kente, 1 Ocak-24 Temmuz'da hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artış göstererek 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.

2021 SEZONUNA GÖRE YÜZDE 107 ARTTI

Antalya'ya bu dönemde hava yoluyla gelen turist sayısı, 2020 ve 2021 yıllarının toplamını geçti.

Kent, 2020'nin 1 Ocak-24 Temmuz döneminde 682 bin 148, 2021'de ise 2 milyon 959 bin 717 kişiyi konuk etmişti.

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