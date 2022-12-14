​Asgari ücrette ikinci toplantı.

2023 yılı asgari ücret tespiti için taraflar bugün ikinci kez buluşacak. Buluşma yine Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı'nda yapılacak. Görüşme saati son dakika bir değişiklik yaşanmazsa öğleden sonra saat 14.00’te yapılacak. Toplantıda bakanlık, işçi ve işveren kesimini aynı heyetin başkanlık edeceği belirtiliyor.

İLK TEKLİFLER MASAYA GELİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantıda olduğu gibi bugün de görüşmelerin teknik boyutlarını ele alması bekleniyor. İlk toplantı bir hafta önce yine Çalışma Bakanlığı'nda yapılmış burada bakanlığın konuya ilişkin düzenlediği anket çalışmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu toplantıda işçi, işveren açısından önerilen ve talep edilen yeni tutara ilişkin ilk tekliflerini masaya sürmesi bekleniyor.

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AYNI HEYETLER

7 Aralık’ta Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında tertip edilen ilk toplantıda işçileri temsilen Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işvereni temsilen ise TİSK Genel Sekreteri Hakan Akansel Koç katılmıştı. Son dakika sürprizi yaşanmazsa toplantıda da aynı isimlerin masa etrafında buluşması öngörülüyor. Komisyonun üçünü toplantısını bir hafta sonra Türk-İş Genel Merkezi'nde yapması planlanıyor. Yeni ücretin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.