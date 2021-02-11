Ekonomi ASKONdan MÜSİAD ve TÜMSİADa sivil anayasa ziyareti
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ASKON'dan MÜSİAD ve TÜMSİAD'a sivil anayasa ziyareti

ASKON'dan MÜSİAD ve TÜMSİAD'a sivil anayasa ziyareti

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, millet iradesine dayanan sivil anayasa çalışmaları kapsamında MÜSİAD ve TÜMSİAD Başkanları ile görüştü.

Haber Merkezi AA
ASKON'dan MÜSİAD ve TÜMSİAD'a sivil anayasa turu.
ASKON'dan MÜSİAD ve TÜMSİAD'a sivil anayasa turu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Biz de daha demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye'nin inşası için muhataplarımız olan kuruluşlarla görüşerek sivil anayasamızın sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için temaslara başladık." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Aydın, millet iradesine dayanan sivil anayasa çalışmaları kapsamında MÜSİAD ve TÜMSİAD başkanları ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yeni anayasa çağrısı ile yakından ilgilendiklerini belirterek, millet iradesine dayanan sivil bir anayasanın inşasında aktif rol almak istediklerini bildirdi.

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Bu bağlamda devletin kurumlarının oluşturulmasında, kararların alınmasında ve her türlü problemlerin çözüme kavuşturulmasında karşılıklı görüşmeyi yani müzakere etmeyi ve katılımı esas gören müzakereci bir demokrasi anlayışını benimsediklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Biz de aynı şekilde daha demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye'nin inşası için muhataplarımız olan kuruluşlarla görüşerek sivil anayasamızın sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için temaslara başladık. Öncelikli olarak MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ile görüşerek birlikte komisyon kurup çalıştaylar düzenlemeyi teklif ettik. Ülkemiz demokrasi tarihine baktığımızda hep olağanüstü zor dönemlerde anayasalarını yaptığını görüyoruz.

Bu süreçlerde halkımızın onayının alınmadığı da bir gerçeklik. Bu nedenle yeni anayasa millet iradesi ile yapılmış ilk anayasa olacaktır. Sivil ve millet iradesine dayalı bu yeni anayasa toplumun geniş bir kesimini memnun edecektir."

Aydın, bu çalışmayı Türkiye olarak büyük bir ihtiyaç olarak gördüklerini ve bu doğrultuda her türlü istişareye açık olduklarını bildirdi.

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