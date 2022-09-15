Asrın konut ve arsa projesine başvuran gençler ve emekliler memnun: Yıllardır bekliyorduk
Ödeme şartlarını uygun bulduğunu söyleyen vatandaşlar, kolaylıkla ödeyebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Sosyal konut projesini uzun süredir beklediklerini belirten vatandaşlar, “Evi olmayanlar için gayet makul ve güzel bir proje. Taksitler ve ödeme şartları çok iyi” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün detaylarını duyurduğu asrın konut ve arsa projesine başvuran gençler ve emekliler memnun. Yeni Şafak, proje konusunda vatandaşın nabzını tuttu. Ödeme şartlarını uygun bulduğunu söyleyen vatandaşlar, kolaylıkla ödeme yapabilecekleri için mutlu olduklarını söyledi.
- Yahya Karagül-Muhasebeci (29): Bu projeyi uzun zamandır bekliyordum. Proje kapsamında gençlere de kontenjan ayrılması ve bize özel indirimli olması güzel. Cumhurbaşkanımız gençleri fazlasıyla düşünüyor. İnşallah bana da çıkar.
TAKSİTLER ÇOK UYGUN
- Cihat Kupa-Emekli (50): Emekliyim ve bir evim yok. Sosyal konut projesi için başvuru yapmak istiyorum. Açıklanan rakamlar ve taksitleri uygun geldi. Evi olmayanlar için gayet makul ve güzel bir proje.
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- Muhammet Ali Yurtseven-Antrenör (22): Sosyal Konut Projesi için başvuru yapmayı düşünüyorum. Detaylar açıklandı ve kredi taksitleri gayet uygun. Ev fiyatları son zamanlarda çok yükselmişti ve buna ihtiyacımız vardı. Biz gençlerin böyle projelerle desteklenmesi ve düşünülmesi önemli. Umarım bana da çıkar.
- Okan Polat-Serbest Meslek (29): Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri haline gelen barınma ve korunma ihtiyacına bu kritik ve kaotik ortamda kayıtsız ve icraatsız kalmayarak bizleri sevindirdi Cumhurbaşkanımız. Ben de bu projede yerimi almak ve ilk evime sahip olup, sıcak bir yuva kurup geleceğimi teminat altına almak istiyorum.
- Aydın Çakır-Emekli (58): Emekliler için harika bir proje. Emekli olup ev sahibi olamayan birçok kişi var. Bu proje sayesinde bizlere de fırsat doğmuş oldu. Biz de başvurumuzu yapacağız. Allah’ın izniyle çıkarsa çok mutlu olurum. Bu projeler artmalı.
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- Yusuf Öztürk-Emekli (55): Başvuru yapmayı düşünüyorum. Şartları merakla bekliyorduk. Açıklanan şartlar açıkçası bana uygun geldi. Böyle projeler yaparak biz emeklileri düşünen Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun.
YORULMADAN ÖDERİZ
- Davut Gökdere (Emekli): Kimin adına çıkarsa çıksın evimiz olacak. Oğlumu ya da kızımı oturturum kira ödeyeceklerine kendi evlerinin borcunu öderler bir süre sonunda da ev sahibi olurlar. Kendi istedikleri gibi rahatça oturabilirler.
- Samet Özdemir (20): Projeye ben de başvuracağım ağabeyim de. Ödeme seçenekleri çok iyi yorulmadan öderiz. Büyük bir akın olacak çevremde ne kadar şartları sağlayan arkadaşım varsa hepsi başvuracak. Yapılacak evler biz gençler için geleceğe yatırım olacak. Evlendiğimizde başımızı sokacak ev derdimiz kalmayacak.