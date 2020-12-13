Assan Foods 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor: Türk sosları dünyayı sardı

Kibar Holding yatırımlarından Assan Foods sos pazarında dünya devi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye’de üretilen her 2 sostan birinin üreticisi olan Assan Foods, dünyada da hızlı bir büyüme gösteriyor. Assan Foods’un sos pazarındaki gelişmelerini Genel Müdür Hakan Koçoğlu Yeni Şafak’a değerlendirdi.

ÇİN’DE ÇOK BEĞENİLDİ AMAZON RADARA ALDI

Çin’de 440 şubesi bulunan dünya perakande devi Walmart’a Colorado markası ile ketçap ve mayonez ihraç ettiklerini aktaran Hakan Koçoğlu, “Çin Walmart ile çalışmaya başladık. Batılı soslar çok yeni orada. Böyle bir trend var. Yükselen bir trend. Gençlerde Batı'ya özenme var. Bu soslarda hızlı bir şekilde büyüyor. Walmart’la çalışmaya başladık ve kendi markamız Colorado’yu orada lanse ettik. Şimdi Çinliler Türk ağız tadıyla sos yemeye başladı. Biz şu anda kategori lideriyiz orada. 3 tane ürünle girdik. Şu an 12 üründeyiz ve üstüne çıkacağız. Biz Avrupa’da da çok güçlüyüz. Bunun yanında Çin’le olan işbirliğimizle birlikte dikkat çekiyoruz. Amazon yeni bir şey yapıyor. Onlar bizi buldular. Şimdi biz Amazon’la konuşuyoruz. İşte 16 bin 600 mağazası olan Dollar General ile konuşuyoruz” şeklinde konuştu.

KOVİD SOS PAZARINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Çin’in dünyanın en büyük domates üreticilerinden olduğunu aktaran Assan Foods Genel Müdürü, Kovid-19’la birlikte sos pazarında dengelerin değiştiğini söyledi. Koçoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Koronada gördük ki, hijyen, yüksek standartlarda üretilmiş ürünler bizim sağlığımız için daha önemli. Buraya doğru ciddi bir kayma oldu. İnsanlar artık ürünü kim ürettiğine bakmaya başladı. Eskiden insanlar bir numara olan Çin’den ciddi anlamda salça alıyorlardı. İnsanlar Çin’den alımı kestiler. Avrupa bizden 2 ürün alıyorsa, İtalya’dan 6-7 ürün alır. İtalya’da da Kovid patladı. İtalya’yı kestiler. Avrupa’da reyonlar boş kaldı. Ama bizim tedariğimiz hiç bozulmadı. Eskiden fiyatımızdın yüksek olması sebebiyle giremediğimiz birçok pazara, şimdi yüzde 16 daha pahalıya mal satmaya başladık.”

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Hakan Koçoğlu

TEK KULLANIMLIK SOS POPÜLER OLDU

Kovid’le birlikte değişen alışkanlıklara da değinen Hakan Koçoğlu, “Şimdi tüketiciler olarak tek kullanımlık ürünler öne çıkmaya başladı. Çünkü artık herkesin dokunduğu şeylere dokunmak istemiyor. Gidip tek kullanımlık ketçabını dökmek istiyor, mayonezini sıkmak istiyor. Orada da çok büyük bir artış var. Bununla ilgili aslında çok önceden yatırım yapmıştık. Dolayısı ile ne olacak yeni normalde tüketicilerin tercihleri değişecek. Bizim de bu konuda daha önceden yapmış olduğumuz paketleme yatırımları var. Bu alanın çok büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.

ASSAN FOODS NE ÜRETİYOR?

100 milyon dolarlık büyüklüğe sahip Assan Foods, başta salça, ketçap ve mayonez olmak üzere 350 çeşit ürün üretiyor. BİM, Metro, Hakmar, Nestle, Unilever, Heinz, Burger King, Dia, KFC ve Köfteci Yusuf gibi bilinen markaların ketçap ve mayonezin yanısıra soslarını üreten Assan Foods, 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Kendi markası Kingtom ve Colorado ile de üretim yaparak raflarda yerini alan Assan Foods 250 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmak istiyor. Assan Foods’un üretiminin yüzde 35’ini ketçap, yüzde 30’unu salça ve kalan oranı ise mayonez ve diğer soslar oluşturuyor. Balıkesir fabrikasında en yoğun sezonda 600 kişi istihdam eden marka, Türkiye’deki raflarda yer alan her iki sostan birinin üreticisi.