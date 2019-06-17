Ekonomi Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarında uçuş gösterisi yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda uçuş gösterisi yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirilen TK129 Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda uçuş gösterisi yaptı.

Haber Merkezi AA
Atak helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı 'sıcak hava-yüksek irtifa' görevleri için optimize edildi.
Atak helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı 'sıcak hava-yüksek irtifa' görevleri için optimize edildi.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirilen TK129 Atak helikopteri uçuş gerçekleştirdi.

Atak helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edildi.

Yüksek performansı, yüksek manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, yüksek seviyede darbeye mukavemeti ve balistik tolerans gibi özellikleri Atak helikopterine çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekat kabiliyeti kazandırıyor.

Atak programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri’ne 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na ise 9 adet T129 Atak helikopteri teslim edilecek.

Atak helikopteri, fuar boyunca uçuş gösterisi yapacak. Bunun yanı sıra, Gökbey helikopteri, Anka insansız hava aracı ve Hürjet fuarda sergilenecek sistemler arasında bulunuyor.

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