Atatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı

Atatürk Havalimanı’ndan başlayarak E5 Otoyolu’nu TEM Otoyolu’na bağlayan ve İkitelli, Bağcılar, Güneşli ve Yenibosna gibi tekstil ve sanayi kuruluşlarının yoğunlukta olduğu bölgeye ulaşımda önemli yer tutan Basın Ekspres Yolu, son yılların en büyük rahatlamasını yaşıyor. Sürücüler, özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai bitimi gibi saatlerde trafiğin durma noktasına geldiği Basın Ekspres yolunda, 5 Nisan’da Atatürk Havalimanı’nın taşınmasının ardından derin bir nefes aldı.

DHA Atatürk Havalimanı’nın 5 Nisan'da İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından Basın Ekspres yolundaki trafik yoğunluğu da büyük ölçüde azaldı.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül, Atatürk Havalimanı’nın kent merkezinde kalması nedeniyle özelikle pik saatlerde ciddi bir trafik sorununa neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Atatürk Havalimanı belli bir trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Basın Ekspres de bundan en çok etkilenen güzergahlardan birisiydi. Şu an burada bir rahatlama görünüyor. Fakat ne kadar uzun vadeli olacağını bilmiyoruz. Çünkü çok planlı yapılan bir çalışma olmamıştı. Belli yollar açıklığa kavuşsa bile belli yollarda tıkanıklıklar olacak. Şu an Basın Ekspres güzergahındaki rahatlatma orta vadede bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Fakat havalimanın taşınmasından sonra alınacak olası yapılaşma kararları tekrar Basın Ekspres yolunda yoğunluklara neden olabilir. Tabii şu an çok normal bir durum. Oradaki o yoğunluk şu an yok. Kargo seferlerinin yanında VİP uçuşlar yapılıyor. Bu da doğal olarak Basın Ekspres yolunda rahatlamaya neden oldu. Bizim Şehir Plancıları Odası olarak talebimiz, İstanbul’u parçacıl değil, bütüncül olarak ele alın.”

DHA Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde sürücüler rahat nefes aldı.

“TRAFİK ÖLÇÜMLERİ YAPAN BELLİ APLİKASYONLARDA O RAHATLAMALARI İZLEYEBİLİYORUZ”

Oktay Kargül, bölgedeki trafiğin tam olarak ne kadar rahatladığının tespit edilmesi için belli bir süreç geçmesi gerektiğini belirterek, "Net bir rakam olmasa bile özellikle trafik ölçümleri yapan belli aplikasyonlarda o rahatlamaları izleyebiliyoruz. Onların yıllık raporları oluyor. O raporlarda da onları karşılaştırdığımızda rahatlamanın kaç dakikalık bir İstanbul’a etkisi olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an çok yeni olduğu için sağlıklı bir ölçüm yapamayız.” ifadelerini kullandı.

“CEP OTOGARLARI İSTANBUL İÇİN ÇOK DOĞRU TERCİHLERDEN BİRİSİDİR”

Şehir plancısı Kargül, İstanbul trafiğine ciddi bir yoğunluk katan ve Esenler Otogarı olarak da bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı için de alınacak bazı kararların bölgede rahatlamaya neden olacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Uzun süredir, Esenler Otogarı, özellikle de çok yoğun olduğu dönemlerde ciddi tıkanıklara neden olmuştur. Bunun temel etkenlerinden biri çevre yapılaşmasının Esenler Otogarı’ndan bağımsız olarak yapılaşmasıydı. Diğeri de mevcut nüfus büyüklüğüne entegre bir şekilde planlanmamış olmasıydı. Çünkü yapıldığı dönem itibari ile kapasite nüfusu ile şu an ki kapasite nüfusu kesinlikle eş değer değil. Cep otogarları İstanbul için çok doğru tercihlerden birisidir. Sadece Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçiş bile 3 saat sürebiliyor ki Ankara güzergahını düşünelim, İstanbul’dan en çok gidilen güzergahlardan birisidir. 5 saatlik ulaşabileceğini bir noktada Anadolu Yakası’na 3 saatte ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle bu otogarların yapılması İstanbul’u trafiğini rahatlatacak etkenlerden birisidir. Esenler, Bayrampaşa çok artık kendi yapılaşması ile birlikte sıkışmış bir bölge.”

“HAVALİMANI TAŞINDIKTAN SONRA BİR RAHATLAMA HİSSEDİYORUM”

Özel bir şirkette çalışan ve iş gereği her gün Basın Ekspres yolunu kullanan Suat Gündoğmuş de, “Bayağı bir yoğundu ama şimdi havalimanın taşındıktan sonra rahatlamayı hissediyorum. Bundan evvel navigasyonda yüzde 60 – 70’lerdeydi yoğunluk. Ama şimdi baktığımda yüzde 40 – 30’lara düşmüş. Memnunum bu halde olmasından” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 16 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattı 1. etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Metro hattında yer alan İhsaniye, Işıklar Otogar, Göktürk, Kemarburgaz istasyonlarında hummalı çalışmalar göze çarparken, gelinen son nokta havadan drone ile görüntülendi. Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2019'da ikinci etabı ise 2021'de hizmete açılacak. İSTANBUL YENİ HAVALİMANI GÜZERGAHI: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Hatta sırasıyla Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1, Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyonları bulunacak. Bu istasyonlar her biri yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda olan 5.70 metre iç çaplı iki adet ana hat tüneli ve toplam uzunluğu yaklaşık 1.1 kilometre olan makas tünelleri ile birbirine bağlanacak. Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 kmsaat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4'lü veya 8'li diziler halinde vatandaşlara hizmet edecek. ENTEGRE EDİLECEK HATLAR: Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek. Hat tamamlandığında, Gayrettepe İstasyonu'nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu'nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak. İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor 2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın 1. etabında istasyonlarda gelinen son durum havadan görüntülendi. Metro Hattı'nın 1. etabı 2019 yılında, 2. etabı ise 2021 yılında hizmete sunulacak.

FOTOĞRAF 18 Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı'ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı. Başarılı bir operasyonla yeni evine taşınan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da, uçuşlarını bu noktadan sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan ve bu alandaki liderliği elinde bulunduran THY, yolcu konforunu da bir üst seviyeye taşıdı. Aylar süren hazırlığın ardından İstanbul Havalimanı'nda açılmasıyla birlikte bu noktaları devreye alan THY, yolcularını burada ağırlamaya başladı. LÜKS OTELLERİ ARATMAYAN YOLCU SALONU: Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki dikkat çeken hizmet noktalarından birisi ise CİP Lounge olarak ifade edilen özel yolcu salonu. Büyük taşınma öncesinde Atatürk Havalimanı'nda 6 bin metrekarelik bir alanda yolculara hizmet veren CİP Lounge, İstanbul Havalimanı'nda daha da büyüyerek 9 bin 580 metrekareye ulaştı. 5 yıldızlı otelleri aratmayacak özellikte tasarlanan özel yolcu salonunda sinema, kütüphane, müze, çocuk oyun alanı, golf, geleneksel kahve barı ve çay bahçesi gibi birçok özellik bulunuyor. Özellikle transit yolcuların bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak rahatlıkla dinlenebilmeleri için yolcu salonunda 24 adet süit, 24 adet de duş kabini oluşturuldu. Salonda bekleyen yolcular ihtiyaç halinde THY tarafından oluşturulan toplam 6 tane bulunan toplantı odalarında da özel toplantılarını gerçekleştirebilecek. TÜRKİYE'NİN GELENEKSEL TATLARI DÜNYA VATANDAŞLARINA İKRAM EDİLİYOR: Asya, Avrupa ve Afrika kıt'alarına yakın coğrafi konumunun da avantajıyla bölgenin küresel ölçekteki aktarma merkezi olmaya aday İstanbul Havalimanı'nda, burayı kullanacak dünya vatandaşlarına Türkiye'nin geleneksel lezzetleri de ikram edilmeye başlandı. Ege yöresinin zeytinyağlı yemeklerinin yanı sıra yolculara, Kayseri mantısı, kuru fasulye, patlıcan musakka, sarma gibi yemekler de ikram ediliyor. Ayrıca yolcular baklava ve kadayıf gibi Türk tatlılarından da tadabiliyor. KONTUARA GELEN YOLCULAR BİLE İŞLEMLERİNİ OTURARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR: İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte Türk Hava Yolları tarafından devreye alınan bir diğer hizmet noktası da Businnes Class yolcular için oluşturulan Check-in kontuarı. Biletlerini almak için kontuara gelen yolcular, bilet işlemlerini görevlilerin bulunduğu bankoların önündeki koltuklara oturarak ayakta beklemeden gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde yolcular, kontuar adası içerisine konulan koltuklara da oturarak dinlenebiliyor. THY'den İstanbul Havalimanı'nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY'den İstanbul Havalimanı'nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY'den İstanbul Havalimanı'nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY'den İstanbul Havalimanı'nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı'da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

