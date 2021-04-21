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Ekonomi ATO Başkanı Barandan dikkat çeken çağrı Aşı olan çalışan kısıtlamadan muaf olsun
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ATO Başkanı Baran'dan 'Aşı olan kısıtlamadan muaf olsun' çağrısı

ATO Başkanı Baran'dan dikkat çeken çağrı: Aşı olan çalışan kısıtlamadan muaf olsun

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüse karşı aşı yaptıran, 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
ATO Başkanı Barandan Aşı olan kısıtlamadan muaf olsun çağrısı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptıran, 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde aşılama çalışmalarının iktisadi hayatın devamlılığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Salgınla mücadele kapsamındaki önlemlerden sokağa çıkma kısıtlamasının, 65 yaş ve üzeri çalışan vatandaşlarda, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı oluşturduğuna işaret eden Baran, daha önce yapılan benzeri uygulamalarda söz konusu kesimin, ticaret ve çalışma hayatının devamı açısından yasaklardan muaf tutulduğunu hatırlattı.

Baran, yaş sınırlamasının ekonomik faaliyetlere engel olmaması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin. Kovid-19 aşılarını yaptıran ve tedbirlerini alan 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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