Ekonomi Avrupa, Rusya ve Çinle dirsek temasında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa, Rusya ve Çin’le dirsek temasında

Avrupa Birliği; Dünya Ticaret Örgütü'ndeki ABD bariyerini kırmak için Çin, Rusya ve Brezilya gibi diğer ülkeleri yanına almayı çalışıyor. AB'nin, ticaret ihtilafları masasında gelecekte güçlü kalabilmek adına bu adımları attığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Avrupa; yeni ticaret ihtilafları için güç topluyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) temyiz organının, ABD'nin yeni hakim atamalarını engelleyerek ihtilaf çözüm sistemini kilitlemesinden dolayı 11 Aralık'tan beri yeni karar alamaması Avrupa Birliği'ni (AB) ABD ile olan ticaret ihtilaflarında yeni arayışlara yöneltti. Birliğin, yeni çözümler için Çin, Rusya ve Brezilya gibi diğer ülkeleri yanına alarak çalışması dikkati çekerken, ABD'nin ticarete ilişkin tehditlerinin ardından AB'nin, ticaret ihtilafları masasında gelecekte güçlü kalabilmek adına bazı adımlar attığı görülüyor.

YENİ MEKANİZMA ÖNERİSİ

DTÖ'nün temyiz organı, ABD'nin yeni hakim atamasını engellemesinden dolayı 11 Aralık'tan beri yeni karar alamıyor. Temyiz organında bir hakim kalırken, karar alınabilmesi için en az 3 hakimin olması gerekiyor. AB Komisyonu, 12 Aralık'ta, ABD'nin yeni hakim atamalarını engelleyerek DTÖ temyiz organı işleyişini kilitlemesinin ardından yeni düzenleme teklifini açıkladı. Mevcut mevzuat gereği, ticari konularda AB'nin misilleme yapabilmesi için DTÖ itiraz süreçlerinin tamamlanması gerekirken, yeni düzenleme ile DTÖ'nün temyiz kararı olmadan AB'nin ticari tedbirlere başvurması hedefleniyor.

DÜZENLEME 2020’NİN ORTASINI BULUR

AB Komisyonu, yeni düzenlemenin, tamamen uluslararası kurallar içinde olduğunu, AB'nin taraf olduğu bölgesel veya ikili ticaret anlaşmalarında yaşanabilecek uzlaşmazlıkların giderilmesi için de kullanabileceğini belirtiyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin onayı gerekiyor. Bu onayların da gelecek yılın ortasında tamamlanması bekleniyor. DTÖ'nün temyiz organı, ABD'nin yeni hakim atamalarını engelleyerek ihtilaf çözüm sistemini kilitlemesinden dolayı 11 Aralık'tan beri yeni karar alamıyor. Yeni çözümler için Çin, Rusya ve Brezilya gibi diğer ülkeleri yanına alarak çalışan Avrupa Birliği, ABD'nin ticarete ilişkin tehditlerinin ardından ticaret ihtilaflarında güçlü kalabilmek için bazı adımlar atıyor.

Uzmanlar ne diyor?

  • DTÖ uzmanları, “Önümüzdeki yıl temyiz organının nasıl yeniden işlevlik kazanacağına dair görüşmelerin başlaması öngörülmektedir” görüşünde. G20 çalışma gruplarının içerik sağlayıcısı Cuiriak Danışmanlık'ın Üst Yöneticisi Dan Cuiriak, “Temyiz sisteminin çalışamaz durumda olmasından dolayı DTÖ kriz içinde. DTÖ, mevcut haliyle teknoloji ile birlikte gelişmekte olan şimdiki ekonomik sorunlara ara buluculuk yapmak için tasarlanmamıştır. Hiçbir uluslararası kurumun, eğer riskler yeterince yüksekse büyük bir güç rekabeti içinde bulunması istenmez” diyor.

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