Ekonomi Avrupadan gelen talepler artışa geçti Otelciler 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyor
İŞ DÜNYASI

Avrupa'dan gelen talepler artışa geçti: Otelciler 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyor

''Rusya-Ukrayna savaşı başladığında biraz moralimiz bozulmuştu. Rezervasyonlarımız durağanlaşmıştı ama toparlandı'' diyen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, Avrupa pazarının yeniden canlandığını, 2019 yılının rakam olarak yakalanacağını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupadan gelen talepler artışa geçti: Otelciler 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyor
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkisinin Avrupa pazarından gelen talep artışıyla giderildiğini belirterek turizm rakamlarında salgın öncesini yakalama umutlarının arttığını ifade etti.

Kuşadası Otelciler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Taceddin Özden, ülke genelinde otellerin haziran ayını iyi bir dolulukla kapattığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının turizmi olumsuz etkilemesine rağmen kısa sürede toparlanma sürecine girdiklerini aktaran Özden, Avrupa pazarında ise ciddi bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Rezervasyonların memnuniyet verici oranlarda seyrettiğini belirten Özden, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı başladığında biraz moralimiz bozulmuştu. Rezervasyonlarımız durağanlaşmıştı ama toparlandı. Avrupa pazarı tekrar canlandı. Yabancı pazarında önemli bir yol katettik. Otellerimizin dolulukları oldukça yükseldi. 2021 yılıyla kıyasladığımızda zaten oldukça iyi bir durumdayız. 2019 yılı rakamlarını yakalarız diye umut ediyorum. Çünkü 2019 yılında turizm sektörü iyi bir sezon geçirmişti. Bu yılki görüntü 2019 yılını yakalayacağımızı gösteriyor. Haziran ayını oteller yüzde 90-95 dolulukla kapattı. En kötü otel yüzde 85 ile kapattı diyebilirim. Türkiye'nin genelinde bütün sahillerde, İstanbul'da da aynı durumları görüyoruz. Hem şehir otellerinde hem sahil kesimlerinin tamamında gayet iyi bir haziran ayı geçirdik."

Tatilin 9 gün olması turizmi olumlu etkileyecek

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla iç turizmde de canlılık yaşandığını anlatan Özden, Kuşadası ve Didim'deki otellerin bayramı dolu geçireceğini, bazı otellerin rezervasyonu kapattığını ifade etti.

Temmuz ayındaki otel doluluklarının eylül ayı sonuna kadar devam etmesini beklediklerini vurgulayan Özden, "Sezon, kasım ayına da sarkacak gibi. Rezervasyonların yoğunluğu bunu gösteriyor. Sezon başında gelemeyenler var, iklim iyiye gidiyor. Uçaklarını ekim sonunda bitiren tur operatörleri 1 hafta 15 gün uzatmaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen turistin buradan memnun ayrıldığını aktaran Özden, Akdeniz çanağında hizmet kalitesi ve fiyat açısından önemli bir üstünlüğe sahip olduklarını, yakaladıkları çıkışı gelecek yıllarda da sürdürmeye odaklandıklarını kaydetti.

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12'si ihracat rekoru kırdı
EKONOMİ
Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12'si ihracat rekoru kırdı

Komşulara 11,4 milyar dolarlık ihracat
EKONOMİ
Komşulara 11,4 milyar dolarlık ihracat
Türkiyeye çağ atlatacak keşif

Türkiye'ye çağ atlatacak keşif

Karadeniz gazının evlere giriş tarihi belli oldu: Dev gemi demir attı.
Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta?

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
Süreç başladı

İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin yazı gönderildi.

​Tarihin en gizemli olaylarından biriydi: Hepsi bir bir ortaya çıktı.

'Göz gözü görmüyordu'

'Göz gözü görmüyordu'

Avcılar'da kablolarda peş peşe patlamalar korkuttu.

'Yapay zeka <br>karar verecek'

'Yapay zeka
karar verecek'

Saha ve VAR hakemleri ayrılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.