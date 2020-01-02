Ekonomi Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Avukatlara 2020 yılı içinde hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 900 lira, tüzük, yönetmelik, vasiyetname hazırlanmasında ücret 2 bin 370 lira olacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 685, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması 900 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 2 bin 370 lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250, duruşmalı işlerde 16 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

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Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için bin 30 lira, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 450, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için bin 320 lira, asliye mahkemelerindeki davalar için 3 bin 400, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 4 bin 950 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 2 bin 540 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

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