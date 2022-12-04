Ekonomi Ayaklar yerden kesildi Bayraktar Kızılelma havalandı
SAVUNMA SANAYİ

Ayaklar yerden kesildi: Bayraktar Kızılelma havalandı

Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayaklar yerden kesildi: Bayraktar Kızılelma havalandı
Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından, Bayraktar Kızılelma’nın teker kesme testinin görüntülerini paylaştı. Bayraktar paylaşımında “Zor tutuyoruz… Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping KIZILELMA on the ground... (Kızılelma’yı yerde tutmakta zorlanıyoruz)” mesajına yer verdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak...”

Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Zor tutuyoruz az kaldı inşallah
OYNAT 00:21
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Zor tutuyoruz az kaldı inşallah
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar KIZILELMA'nın teker kesme testinde ayaklarını yerden kestiği görüntüleri paylaştı. 'Zor tutuyoruz, az kaldı inşallah' notuyla takipçilerine duyurduğu video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.
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