Ayaklar yerden kesildi: Bayraktar Kızılelma havalandı

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından, Bayraktar Kızılelma’nın teker kesme testinin görüntülerini paylaştı. Bayraktar paylaşımında “Zor tutuyoruz… Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping KIZILELMA on the ground... (Kızılelma’yı yerde tutmakta zorlanıyoruz)” mesajına yer verdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak...”

REKLAM