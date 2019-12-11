Ekonomi Bakan Albayrak Merkez Bankasının İstanbula taşınması için tarih verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi. Bakan Albayrak, ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye devam edeceklerini söylediler.

Haber Merkezi AA
Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis'te yürütülen bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi.

Aldığımız tedbirler işe yaradı

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.

Merkez Bankasının taşınması

Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak.

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