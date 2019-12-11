Bakan Albayrak Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis'te yürütülen bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi.

Aldığımız tedbirler işe yaradı

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.

Merkez Bankasının taşınması

Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak.