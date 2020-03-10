Ekonomi Bakan Dönmez "Maden kaynaklarımızın sicillerini tutacağız"
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: "Maden kaynaklarımızın sicillerini tutacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜVEK Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5-9 arasında olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu ifade etti. "Maden ve ham madde ithalatının, altın dahil, 26 milyar dolar seviyesinde" olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Bu miktarın önemli bir kısmı da işlenmiş madenlerden oluşuyor. Maden ihracatımız da 5-6 milyar dolar düzeyinde. Teknolojik altyapı eksikliğinden dolayı madenlerimizi Türkiye'de zenginleştiremiyorduk. Artık madenlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi kapandı." diye konuştu.

  • Yerli üretimi, Ar-Ge ve inovasyonu temel alan madencilik stratejisiyle çıkarılan madenlerin artık Türkiye'de işleneceğini dile getiren Dönmez, böylece madenciliği destekleyen alt sektörlerin, teknolojik girişim, istihdam ve ihracat noktasında önemli bir pazar hareketliliği oluşturacağını kaydetti.

Her şey arşivlenecek

Dönmez, bilgiyi değer haline getirmenin ve onu işlemenin, sahada yapılan faaliyetler kadar önem arz ettiğini belirterek, "TÜVEK'le maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicilleri tutulacak. Maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen sondaj karotlarını, numuneleri, yer bilimleri verilerini ve haritaları burada arşivleyerek, kullanıcıların hizmetine sunacağız. Karot Bilgi Bankamız bir nevi madenciliğimizin hafızası olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın dört bir yanına yayıldı

Dünyanın
dört bir yanına yayıldı

​Hastahaneler, sokaklar,... En dikkat çeken fotoğraflar.
Bir günde en fazla ölüm!

Bir günde en fazla ölüm!

Koronavirüs İtalya'ya en ağır gününü yaşattı.
Dünya yıldızına koronavirüs testi

Dünya yıldızına
koronavirüs testi

Fransa'dan dünya futbolunu korkutan haber.
İngiltere şokta

İngiltere şokta

​2 ayda 14 eski asker intihar etti.
Engin Özkoç'a şok!

Engin Özkoç'a şok!

​CHP'li gençlerden kınama: Sakaryamıza yakışmıyor.
Fitre miktarı <br>belli oldu

Fitre miktarı
belli oldu

​Diyanet, fıtır sadakası miktarını açıkladı.

Okullar tatil <br>edilecek mi?

Okullar tatil
edilecek mi?

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Şevket Kazan'a veda

Şevket Kazan'a veda

Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.
Akaryakıttan sonra<br>bir güzel haber daha

Akaryakıttan sonra
bir güzel haber daha

​Sondaj vurulan iki kuyuda daha doğalgaz bulundu.
Elçinin elini <br>uzattığı o an

Elçinin elini
uzattığı o an

Erdoğan koronavirüs tedbirinden taviz vermiyor.
Salgın olma<br>ihtimali çok yüksek

Salgın olma
ihtimali çok yüksek

​Bakan Koca 'Henüz tespit edilmedi' dedi ve ekledi...
ABD 'S-400<br>sözü' istedi

ABD 'S-400
sözü' istedi

"ABD tarafı Patriot alımı konusunda epey yumuşadı."
Milli maçlar seyircisiz

Milli maçlar seyircisiz

A ​​Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli.
Microsoft algı peşinde

Microsoft algı peşinde

​Varsayılan sayfa 'msn.com' üzerinden hükümeti hedef alıyor.
Savaş suçu işlediler

Savaş suçu işlediler

​Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti.
Yerli otoda<br>büyük gün

Yerli otoda
büyük gün

​Perşembe günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.