Bakan Dönmez: "Maden kaynaklarımızın sicillerini tutacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜVEK Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5-9 arasında olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu ifade etti. "Maden ve ham madde ithalatının, altın dahil, 26 milyar dolar seviyesinde" olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Bu miktarın önemli bir kısmı da işlenmiş madenlerden oluşuyor. Maden ihracatımız da 5-6 milyar dolar düzeyinde. Teknolojik altyapı eksikliğinden dolayı madenlerimizi Türkiye'de zenginleştiremiyorduk. Artık madenlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi kapandı." diye konuştu.

Yerli üretimi, Ar-Ge ve inovasyonu temel alan madencilik stratejisiyle çıkarılan madenlerin artık Türkiye'de işleneceğini dile getiren Dönmez, böylece madenciliği destekleyen alt sektörlerin, teknolojik girişim, istihdam ve ihracat noktasında önemli bir pazar hareketliliği oluşturacağını kaydetti.

Her şey arşivlenecek

Dönmez, bilgiyi değer haline getirmenin ve onu işlemenin, sahada yapılan faaliyetler kadar önem arz ettiğini belirterek, "TÜVEK'le maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicilleri tutulacak. Maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen sondaj karotlarını, numuneleri, yer bilimleri verilerini ve haritaları burada arşivleyerek, kullanıcıların hizmetine sunacağız. Karot Bilgi Bankamız bir nevi madenciliğimizin hafızası olacak." değerlendirmesinde bulundu.