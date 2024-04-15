Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi

İşsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "
İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre; 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi.
Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"Büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz"
"Büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz"
Işıkhan, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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12 dakika önce