Bakan Karaismailoğlu: 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Protokol İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Vekili (SHGM) Prof. Dr. Kemal Yüksek arasında imzalandı. İmzalanan bu protokol ile birlikte İstanbul Havalimanı'nın kapasitesinin en etkin şekilde kullanılması, olası gecikmelerin azaltılması, operasyonların öngörülebilirliğinin attırılarak havalimanına ait kaynakların en etkin şekilde kullanılması sağlanacak.

"YATIRIMLARIMIZLA DIŞ HAT UÇUŞ SAYIMIZI 130 ÜLKEDE 341 NOKTAYA ÇIKARDIK"

İmza töreninin ardından konuşma Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak 2003-2022 yılları arasında ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu, "Sivil Havacılık sektöründeki 151 milyar liranın üzerindeki yatırımımızla, Türkiye'nin, havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi ettik. Havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük. Bizler tereddüt etmeden emin adımlarla yürüyoruz. Havayolu halkın yolu olacak, her vatandaşımız uçağa binecek hedefi ile başlattığımız politika neticesinde, sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi.2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. “Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacakö dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Yaptığımız anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı 130 ülkede 341 noktaya çıktı" dedi.



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"7 AYDA 96 MİLYON YOLCUYU GEÇTİK"

2022 yılının ilk 7 ayında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla, yolcu ve uçak trafiği sayısı bakımından pandemi öncesindeki eski seviyesine yaklaştıklarını belirten Karaismailoğlu, "Havalimanlarımız toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı temmuz ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 95'ini yakaladı. İniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 442 bin 152, dış hatlarda 369 bin 482'ye ulaştığı ilk 7 aylık dönemde transit üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 22 bin 171 uçak trafiği gerçekleşti. 2022 yılı temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 44,2 arttı. Yedi ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 96 milyonu geçti" diye konuştu.

"AVRUPA'DA KAOS YAŞANIRKEN, BİZ SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK"

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası için muhalefetin dediklerini unutacak değiliz. Projeyi duyurduk yapamazlar dediler, temelini attık, bitiremez dediler bitirdik. Yolcu gelmez dediler, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa'da salgın sonrası taleplerin artması ve yaz dönemi turizm yoğunluğunun yaşanmasıyla Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken biz, İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktık. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 42 bin uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 750 bin, dış hatlarda 5 milyon 10 bin yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona ulaştı. Avrupa'daki havalimanları personel sıkıntısı çekerken, valiz alım süreleri saatleri bulurken, İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliği sorunsuz sağlanıyor. Böylesi devasa bir yoğunluğa rağmen bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda sadece 16 dakika sürüyor. Check-in süresi ise sadece 1 dakika… Rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanımız da temmuz ayında yoğunluk bakımından ikinci sırada yer aldı."

2053'E KADAR HAVALİMANI SAYISI 61'E YÜKSELECEK

Bakanlık olarak 2035-2053 yılına kadar olan yatırımları planladıklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Muhalefet, bizim projelerimizi izlemeye devam etsin. Biz ülkemizin 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladık ve hedeflerini belirledik. 5'er yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar, Otoyol uzunluğumuz 8 bin 325 kilometreye yükselecek. Demiryolu ağımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak. Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayımız 52'ye yükselecek. Liman tesisi sayımız 255'e çıkacak. Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek" şeklinde konuştu.