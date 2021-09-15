Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşım süresi 14 dakikaya inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşım süresi 14 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde ulaşımı bir saatten 14 dakikaya indirecek yolun temelini attı. Karaismailoğlu, "Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yol projemiz, kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu: Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşım süresi 14 dakikaya inecek
​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı-Nallıhan yolu temel atma törenine katıldı. Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye’nin dört bir yanında, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Her projemizi milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda birer aşama olarak görüyor, bütünsel kalkınmamızı hayata geçirmek için adımlarımızı atıyoruz. Bugün de temelini atacağımız proje ile, Başkentimizin iki güzel ilçesi olan Beypazarı ve Nallıhan arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu bir şekle dönüştüreceğiz. 2003 yılından itibaren ülkemizde başlattığımız kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme sektörlerindeki hamlelerimiz ile Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılının eşiğinde, ulaşım ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik" ifadelerini kullandı.

"HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ"

Karaismailoğlu, yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "AK Parti hükümetleri döneminde, ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Son 19 yılda 14 bin 267 kilometrelik tek yol, 22 bin 238 kilometre de bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden, 28 bin 339 kilometreye, otoyol uzunluğunu, bin 714 kilometreden, 3 bin 532 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 617 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında, 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Yollarımızı akıllı ulaşım sistemleri ile donanımlı bir şekilde yapıyoruz. Ülkemizin kalkınması, yeni istihdam kapılarının açılması, ekonominin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti, hizmet siyaseti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANKARA İÇİN 81 MİLYAR 764 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Karaismailoğlu, 'Türkiye yerinde saysın' diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Dün içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projelerini nasıl hayata geçirdiysek, yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Hükümetlerimiz döneminde, Ankara’nın ulaşımı ve iletişimi için yaklaşık 81 milyar 764 milyon liralık yatırım yaptık. Ankara’daki bölünmüş yol uzunluğunu bin 172 kilometreye çıkardık. Ankara genelindeki 2 bin kilometrelik yol ağının yüzde 60’a yakınının bölünmüş yol standardında olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. 2002-2020 yılları arasında başkentimize kara yolları anlamında 163 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi yaptık. 686 kilometrelik bitümlü sıcak kaplama gerçekleştirdik. 1993-2002 yılları arasında başkente yapılan kara yolu yatırım miktarı sadece 2 milyar 708 milyon iken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 milyar 759 milyon liraya çıkardık. Başkentimizde bugün devam eden 29 adet kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli 5 milyar 549 milyon liranın üzerindedir."

AA

"Ankara-İstanbul yolunun alternatifi olacak"

Karaismailoğlu, bugün temeli atılan Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolunun 29 önemli karayolu projesinden biri olduğunu belirterek, "Ankara’nın batısında, Güney Marmara ve İstanbul’a bağlayan alternatif kara yolu hattımız, aynı zamanda güzergah üzerinde önemli sanayi kuruluşlarımızın artan ulaşım ihtiyacına çare olacağı için son derece önemlidir. Bölünmüş yolumuz, Ankara’nın, İstanbul yönündeki iki önemli ilçesini birbirine bağlarken, aynı zamanda mevcut Ankara-İstanbul yolunun bir alternatifi olacaktır. Nallıhan arasındaki 59 kilometrelik devlet yolunda daha önce yapılan çalışma ile yolun 30,6 kilometrelik kesimi hizmete sunulmuştu. Yeni projemiz, Çayırhan Köprüsü ve bağlantı tünelinden başlayarak, Nallıhan ilçe girişinde sona erecek olan hattın, tek yoldan 2x2 şeritli bölünmüş yol standardına yükseltme çalışmasıdır" diye konuştu.

Kuşların zarar görmemesi için köprü ve tünel

Karaismailoğlu, Nallıhan Kuş Cenneti mevkiinde kalan 5 kilometrelik kesimde kuşların zarar görmemesi için Çayırhan Köprüsü ve bağlantı tüneli çalışmalarının yoğun devam ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

  • "Bin 262 metre uzunluğundaki bu tünelin devamında 270 metre uzunluğunda çift köprü yapıyoruz. Bu köprüler, kuşların ve yaban hayatın etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandı. 23,4 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli yol projemizi, 2023 yılında tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolumuz tamamlandığında kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Yıllık karbon emisyon azaltımı da bin 524 ton olacak. Proje, mevcut Ankara-Bolu-Düzce-İstanbul güzergahına önemli bir alternatif olacak."

1915 Çanakkale Köprüsü yolunda son durum görüntülendi
FOTOĞRAF 21
Title
Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak.
Title
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki kulelere sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da zaferin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak.
Title
Beş bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Köprünün açılışına ise 6 ay kaldı.
Title
66'NCI TABLİYE BLOKUNUN MONTAJI YAPILDI<br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolu toplam 87 tabliye bloku oluşturacak. 2023 metrelik orta açıklıkta 36 tabliye blokunun, 770'er metre olan kenar açıklıklarda ise Avrupa yakasında 16, Asya yakasında 14 tabliye blokunun montajı tamamlandı.
Title
Şu ana kadar toplamda 66 tabliye blokunun montajı bitirilirken, geriye 21 tabliye blokunun montaj işi kaldı.
Title
Köprüde, montajı tamamlanan tabliye bloklarının birbirine kaynak çalışmaları da devam ediyor. Araçların geçeceği yolda son olarak asfaltlama çalışmaları yapılacak.
Title
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA<br>​<br>​​ 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden tabliye montaj çalışmalarını, araçların geçeceği yolun tamamlanan bölümüne çıkarak görüntüledi.
Title
Avrupa ve Asya yakalarındaki 770'er metrelik kenar açıklıklarda ve 2023 metrelik orta açıklıkta, yolun kuleler ile bağlantısına artık metreler kaldığı net şekilde görülürken, bu ay sonuna kadar köprüde araç geçiş yolunun tamamlanması planlanıyor.
Title
MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU DA TAMAMLANMAK ÜZERE<br>​<br>​ 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki köprü bağlantı yolları ile gişelerinin yapımı ise devam ediyor.
Title
2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK <br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday.
Title
Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaz olacak.
Title
318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
Title
770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.
Title
Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.
Title
ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLECEK<br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat süresi boyunca birçok kez Çanakkale'ye gelerek, köprüdeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, son ziyaretinde ise 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söyledi.
Title
Title
Title
Title
1915 Çanakkale Köprüsü yolunda son durum görüntülendi
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak. Lapseki yakasında yolun tamamlanan bölümünde araçla seyretti ardından da yürüyerek, 318 metre yüksekliğindeki kuleye yaklaşan yolun en uç noktasında, köprüdeki son durum görüntülendi.
Abone Ol Google News
Yok abi abarttınız

'Yok abi abarttınız'

​Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki.
Apaçık hadsizlik

Apaçık hadsizlik

​Döngüsel kültüre çığ gibi tepki.
Norveç Meclisinde iki PKKlı

Norveç Meclisi'nde iki PKK'lı

​İşçi Partisi'nden aday olan Aydar ve Hüseyni milletvekili olarak meclise girdi.
Hepsi yakalandı

Hepsi yakalandı

​PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi.

​Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi.
2023 yeniden <br>şahlanışın sembolü

2023 yeniden
şahlanışın sembolü

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

Reform paketi hedefiydi

Reform paketi hedefiydi

​Dijital lira için ilk somut adım.
Washington'da <br>darbe gibi adım

Washington'da
darbe gibi adım

​ABD'li komutan Çin'e Trump garantisi verdi.
Altı yıllık emeğin ürünü

Altı yıllık emeğin ürünü

​Kur'an konularına göre tefsir edildi.
Gebe ölümleri 3 kat arttı

Gebe ölümleri 3 kat arttı

'Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız.'
Yol göründü

Yol göründü

​İlk kez böyle görüntülendi.
Turuncu şehir kalmadı

Turuncu şehir kalmadı

​Müjdeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpler tribüne oynuyor

Kulüpler tribüne oynuyor

Spor yasası teklifiyle ilgili banka temsilcileri dinlendi.
Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş fırsat tepti

​Sayısız gol fırsatına giren Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 kaybetti.
Test aşaması tamamlandı

Test aşaması tamamlandı

​Farklı dillerdeki YouTube yorumları çevrilerek gösterilecek.

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
Dünya

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Trump’ın koltuğu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin’li mevkidaşı Li Zuocheng’e teminat verdiği ortaya çıktı. Li Zuocheng’i ilk olarak seçim öncesi arayan Milley, ikinci görüşmeyi ise Kongre baskınının ardından yaptı.
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Gündem

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi
Ekonomi

Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Toplantısı’nın bu ayki durağı İzmir oldu. Kadın girişimcilere yönelik destek paketinden bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk Lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.