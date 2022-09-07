Ekonomi Bakan Karaismailoğlu duyurdu Yıllık yüzde 56,9 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yıllık yüzde 56,9 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada bu yılın ocak-ağustos döneminde, direkt transit yolcular dahil, havalimanlarından yararlanan toplam yolcu sayısının yıllık yüzde 56,9 artarak 118 milyon 599 bine ulaştığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yıllık yüzde 56,9 arttı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-ağustos döneminde, direkt transit yolcular dahil, havalimanlarından yararlanan toplam yolcu sayısının yıllık yüzde 56,9 artarak 118 milyon 599 bine ulaştığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ağustosta havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 161, dış hatlarda 86 bin 589 olduğuna dikkati çekti.

Üst geçişlerle toplam 202 bin 556 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, uçak trafiğinin geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 12,5 artış gösterdiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, bu rakamlarla 2019 Ağustos'taki uçak trafiğinin yüzde 98'ine ulaşıldığına işaret ederek, Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiğinin, bu yılın ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştığını, toplam yolcu trafiğinde de, 2022 Ağustos'ta, 2019 yolcu trafiğinin yüzde 94'ünün gerçekleştiğini vurguladı.

"Toplam yolcu trafiği yüzde 20,3 arttı"

İç hat yolcu trafiğinin 8 milyonu aştığını, dış hat yolcu trafiğinin de 13 milyon 777'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Geçen ay direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 957 binden fazla yolcuya hizmet verdik. Toplam yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artış gösterdi. Yük trafiği de yüzde 14 artarak toplam 448 bin 201 tona ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, ağustosta İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 757, dış hatlarda 30 bin 817 olmak üzere toplamda 41 bin 574'e ulaştığını belirterek, en yoğun havalimanı sıralamasında Avrupa'da öne çıkan İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 733 bin, dış hatlarda 5 milyon 90 bin olmak üzere toplam 6 milyon 823 bin yolcunun ağırlandığını bildirdi.

Yük trafiği 8 ayda toplamda 2 milyon 645 bin tona ulaştı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde de yolcu ve uçak trafiğinde artış yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"8 aylık dönemde uçak trafiği, iç hatlarda 520 bin 313, dış hatlarda 456 bin 71 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 224 bin uçak trafiğine ulaşıldı. Ocak-ağustos döneminde uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi. İç hat yolcu trafiği 52 milyon 190 bine dayanırken, dış hat yolcu trafiği 66 milyon 158 bin oldu. Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik. Toplam yolcu trafiğinde yüzde 56,9'luk bir artış gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği toplamda 2 milyon 645 bin tona ulaştı."

Karaismailoğlu, 8 aylık dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 olmak üzere toplamda 273 bin 687 uçak trafiğinin gerçekleştiğine dikkati çekerek, iç hatlarda 10 milyon 657 bin, dış hatlarda 30 milyon 486 bin olmak üzere toplamda 41 milyon 143 bin yolcu trafiğinin oluştuğunu belirtti.

Turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarındaki hareketliliğe de değinen Karaismailoğlu, "Ocak-ağustos döneminde, Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 4 milyon 11 bin, dış hatlarda 16 milyon 413 bin olmak üzere 20 milyon 424 binden fazla yolcumuza hizmet verdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 6 milyon 588 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 3 milyon 139 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2 milyon 770 bin yolcumuzu ağırladık. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise toplamda 490 bin 546 yolcu trafiği gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'da kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var"

Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde havacılık sektörüne verilen desteklerin meyvelerini topladıklarını belirterek, "Avrupa'da kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var." ifadesini kullandı.

AK Partinin göreve geldiği günden bu yana, her alanda olduğu gibi havacılık sektörüne de ciddi yatırımlar yaptığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İktidara geldiğimizde 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Değeri olmayan araziye yaptığımız İstanbul Havalimanı, tüm dünyanın gıpta ile baktığı projeler arasında yer aldı. Projeyi duyurduk, 'Yapamazlar' dediler, temelini attık. 'Bitiremez' dediler, bitirdik. 'Yolcu gelmez' dediler, İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Başarılarımıza karşın eleştirmekten, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten vazgeçmediler. Biz tüm bu haksız eleştirilere rağmen, Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarını elde ettik. Daha nice başarılar elde etmek için de büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz."

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İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, ACI World tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak \"Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı\" listesi açıklandı.<br>
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ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı. Havalimanı geçen yıl yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı.<br>
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Listede 62,5 milyon yolcu ağırlayan DallasFort Worth Uluslararası Havalimanı ikinci, 58,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.<br>
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Geçen yılın en yoğun 10 havalimanından 8'i ABD'de, 2'si ise Çin'de yer aldı.<br>
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İstanbul Havalimanı 4 basamak yükseldi<br><br>Uluslararası yolcu trafiğinde ise 2021 yılındaki verilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken İGA İstanbul Havalimanı 26,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu. Bu listede 2019 yılında 14. sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 2020'de listenin 6. sırasında bulunuyordu.<br>
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Hollanda'da bulunan Amsterdam Schiphol Havalimanı 25,5 milyon yolcu ile listenin üçüncü sırasında, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı da dördüncü sırada yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.
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İGA İstanbul Havalimanı, ACI Europe'un açıkladığı rapora göre de 2021 yılında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.<br>
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\"2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir\"<br><br>ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Kovid-19 sonrası iyileşmenin birden ters bir rüzgarla karşı karşıya kalabileceği konusunda temkinli olsak da ülkelerin pandemi sonrası yeniden açılma planları sonrası ortaya çıkan tablo ile 2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir.\" ifadelerini kullandı.<br>
İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'nin "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından sessizliğini bozarak "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" açıklamasında bulundu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söyleyen Akşener'in bu açıklaması çelişkilere neden olurken İYİ Parti ile HDP'nin geçmiş dönemde aynı masaya oturduğu ortaya çıktı. İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ile HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun aynı masada konferans verdiği ve Yılmaz'ın söz konusu konferansta "Muhalefetteki siyasi partilerin mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşan Katırcıoğlu’nun konuşmasını alkışladığı görüntüler İYİ Parti'nin HDP çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.

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