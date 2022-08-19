Ekonomi Bakan Nebati 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati: 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti
Bakan Nebati: 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Borsa İstanbul'un öncülüğünde sermaye piyasalarının derinleşmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini belirten Nebati, eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı. Nebati, "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beş terörist etkisiz

Beş terörist etkisiz

​MSB duyurdu: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok.
Düşmana göz açtırmıyorlar

Düşmana göz açtırmıyorlar

​Sadece yüzde 10'u geçiyor: Gizlenmede üstlerine yok.
Bakan Özer: İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak

'Son 18 günde 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.'
Resmen Ajax'ta

Resmen Ajax'ta

​Trabzonspor'un genç yıldızı Hollanda devinde forma giyecek.

​Ünlü markadan ilklerin modeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki üçlü zirve sonrası önemli mesajlar.

​Bir ilin tarihini değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.