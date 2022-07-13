Ekonomi Bakan Nebatiden istihdam açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den istihdam açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden istihdam açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir.

İstihdam oranı Mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır.

İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır.

Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır."

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