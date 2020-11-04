Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım’da yapacağız

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Gıda ve temel mal gruplarında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre yıllık enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji grubunda geriledi, hizmet grubunda ise yataya yakın seyretti. Raporda "Gıda enflasyonundaki artışta hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda etkili olurken, temel mallardaki yükselişte dayanıklı tüketim malları ana belirleyici oldu" ifadeleri kullanıldı.