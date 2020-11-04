Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Selçuk Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasımda yapacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım’da yapacağız

Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım’da yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım’da yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

“Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

Abone Ol Google News
Anketleryine çuvalladı

Anketler
yine çuvalladı

Trump'ın farkla kaybedeceğini öngörmüşlerdi.
LPGli araca AVM yasağı kalktı

LPG'li araca AVM yasağı kalktı

Resmi Gazete'de yayımlandı, artık izin verilecek.
CHPli Yavuzyılmaz ABD seçimleri üzerinden Türkiyeyi idamlık ilan etti

Büyük çekişme

Büyük çekişme

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...
Araçlarını<br>bırakıp kaçtılar

Araçlarını
bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anından yeni görüntüler geldi.

​Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan'ı hedef aldı.

Bir yılda<br>teslim edilecek

Bir yılda
teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.
Seçimi kazandık

Seçimi kazandık

​ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar.
Deprem vergileri<br>nerede mi?

Deprem vergileri
nerede mi?

​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tek tek açıkladı.
Borsa İstanbul'a yerli damgası

Borsa İstanbul'a yerli damgası

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

​Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı.

​Bodrum katlara bakıp, kolonları inceliyorlar.

​18 ilde 100 bin binanın taşınması planlanıyor.
Artçı riski!

Artçı riski!

​Binlerce bina risk altında.
Umudunuzu kaybetmeyin

Umudunuzu kaybetmeyin

​ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Biden'in açıklamaları.
200 metre<br>içeriye girebilir

200 metre
içeriye girebilir

​Olası Marmara depremi için tsunami uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.