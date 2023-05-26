Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Yapay zekayla kimlik tespiti yapılabilecek

Kişilerin yanı sıra anonim ve limited şirketler de, görüntülü görüşme yöntemiyle, ıslak imza gerekmeden bankacılık işlemi yapabilecek. Şirket adına internetten işlem yapan kişinin temsil yetkisi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi veya Ticaret Sicili Gazetesi’nden alınan bilgilerle doğrulanacak.

Kişilerin yanı sıra anonim ve limited şirketler de, görüntülü görüşme yöntemiyle, ıslak imza gerekmeden bankacılık işlemi yapabilecek. Şirket adına internetten işlem yapan kişinin temsil yetkisi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi veya Ticaret Sicili Gazetesi’nden alınan bilgilerle doğrulanacak.

Banka tarafından ihtiyaç duyulması halinde, müşteri temsilcisi, kişi tarafından sunulan ve kişinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin bir örneğini alacak. İmza sirkülerinden alınan imza örneği, kişinin kimlik belgesinde ve/veya MERSİS’te bulunan imza örneği ile karşılaştırılacak. Ayrıca, imza sirkülerinin mevcudiyeti, üzerindeki tarih ve yevmiye numarası kullanılmak suretiyle teyit edilecek.