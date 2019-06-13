Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 7 Haziran itibarıyla 2 trilyon 534 milyar 186 milyon liraya düştü. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 271 milyar 650 milyon liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tüketici kredileri tutarı, 7 Haziran ile biten haftada 779 milyon lira azalarak 402 milyar liraya düştü.
Tüketici kredileri tutarı, 7 Haziran ile biten haftada 779 milyon lira azalarak 402 milyar liraya düştü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 440 milyon lira azalarak 2 trilyon 534 milyar 186 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Haziran ile biten haftada 14 milyar 440 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 548 milyar 626 milyon liradan 2 trilyon 534 milyar 186 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 2 milyar 670 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 271 milyar 650 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Haziran ile biten haftada 779 milyon lira azalarak 402 milyar liraya düştü. Söz konusu kredilerin 182 milyar 230 milyon lirası konut, 6 milyar 138 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 632 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 38 milyon lira gerileyerek 389 milyar 494 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artarak 107 milyar 42 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 793 milyon lirası taksitli, 62 milyar 249 milyon lira taksitsiz oldu.

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Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,32 artarak 111 milyar 793 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 76 milyar 142 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 400 milyon lira artarak 563 milyar 31 milyon liraya çıktı.

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