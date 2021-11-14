Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Balıkçı esnafı Muharrem Şahin, “Fiyatları yaklaşık 2 saat önce düşürdük. Vatandaş bol bol balık yesin diye 25 TL olan hamsiyi bugün 10 TL'ye satıyoruz. Aşağı yukarı 3 ton balığımız vardı, şu an 500 kilo kadar balığımız kaldı. Arabalarımız devamlı yolda, aşağı yukarı 3-4 ton daha balık geliyor şu anda. Kuyruğu görüyorsunuz. Sıraya giriyorlar. Rabbim bolluk vermiş, herkes yesin. 2-3 gün daha böyle devam edecek. Her gelen en fazla 2 kilogram alabiliyor\" dedi.<br>