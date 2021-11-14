Ekonomi Batı Karadenizde hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsi tezgahları şenlendirdi. Geçen hafta kilogramı 25 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20 liraya kadar düştü. Tezgahlarda mezgit ve barbunun kilogram fiyatı 40, istavritin ise 20 lira.

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Haber Merkezi AA
Batı Karadenizde hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü
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Gece saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçıların bol miktarda balıkla limana dönmesi, tezgahlarda hareketliliğe neden oldu.

Geçen hafta kilogramı 25 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20 liraya kadar düştü.

Balıkçı esnafı Volkan Sarıkaya, "Şu anda Sinop, Zonguldak ve Akçakoca kıyılarından balıklar geliyor. Hamside bu şekilde çoğunluğun olması, bizim açımızdan sevindirici. Vatandaş da hamsiye yoğun talep gösteriyor. Şu anda kilosu 20 liradan satılıyor. Hamsiden umutluyuz" dedi.

Tezgahlarda mezgit ve barbunun kilogram fiyatı 40, istavritin ise 20 lira.

Kilosu 10 TL’ye düşen hamsiyi gören sıraya girdi
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Taşbaşı bölgesinde bulunan balıkçılar, haftalardır değişkenlik gösteren hamsinin fiyatını 10 TL'ye kadar düşürdü. İndirim haberini duyan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat içerisinde balıkçıların önünde sıraya girdi.<br>
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Balıkçı esnafı Muharrem Şahin, “Fiyatları yaklaşık 2 saat önce düşürdük. Vatandaş bol bol balık yesin diye 25 TL olan hamsiyi bugün 10 TL'ye satıyoruz. Aşağı yukarı 3 ton balığımız vardı, şu an 500 kilo kadar balığımız kaldı. Arabalarımız devamlı yolda, aşağı yukarı 3-4 ton daha balık geliyor şu anda. Kuyruğu görüyorsunuz. Sıraya giriyorlar. Rabbim bolluk vermiş, herkes yesin. 2-3 gün daha böyle devam edecek. Her gelen en fazla 2 kilogram alabiliyor\" dedi.<br>
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\"Kuyruğu görünce geldik\"<br><br>Hamsi alabilmek için kuyrukta bekleyen Hatice Ayvaz isimli vatandaş, “Komşumla birlikte 10 dakikadır bekliyoruz. Balık almayı düşünmüyorduk, kuyruğu görünce geldik. Hamsinin 10 TL olduğunu öğrenince biz de bekleyelim dedik. Allah razı olsun, balıkçılardan. Alan var, alamayan var. Vatandaş yesin, iyi yapmışlar\" diye konuştu.
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Kilosu 10 TL’ye düşen hamsiyi gören sıraya girdi
Eskişehir'de balıkçı esnafı hamsinin kilogram fiyatını 10 TL yaptı, vatandaşlar ise fiyatı düşen hamsiden almak içim uzun kuyruklar oluşturdu.


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