Ekonomi Bayraktar AKINCI B TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar AKINCI B TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bayraktar AKINCI B TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı
Bayraktar AKINCI B TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taarruzi İnsansız Hava aracının görüntülerine yer verdi; güzel haberi duyurdu.

Akıncı'nın üstüne yazılan not dikkat çekti.
Akıncı'nın üstüne yazılan not dikkat çekti.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI-B kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşımış oldu.

Yüksek irtifada görev yapabilmesi, özellikle güdüm kitli mühimmat kullanımı açısından oldukça kritik öneme sahip.

Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.