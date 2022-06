Bayraktar AKINCI B TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taarruzi İnsansız Hava aracının görüntülerine yer verdi; güzel haberi duyurdu.

Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷



Bayraktar #AKINCI B successfully completed the High Altitude Heavy Payload endurance and firing tests with TEBER-82 Guidance Kit. pic.twitter.com/Ni5obH3o86 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 24, 2022

Akıncı'nın üstüne yazılan not dikkat çekti.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI-B kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşımış oldu.

Yüksek irtifada görev yapabilmesi, özellikle güdüm kitli mühimmat kullanımı açısından oldukça kritik öneme sahip.