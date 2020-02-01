Ekonomi BDDKdan vatandaşa kuyumcu uyarısı Mağdur olmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan kuyum sektörü açıklaması

BDDK'dan vatandaşa kuyumcu uyarısı: Mağdur olmayın!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, son dönemde bazı kuyumcuların yüksek kazanç vaadiyle nakit para ve kıymetli maden toplayarak mağduriyet oluşturması üzerine uyarıda bulundu. BDDK'dan yapılan açıklamada vatandaşlardan, tasarruflarını kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi istendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadi veya kar garantisiyle nakit para ve altın başta olmak üzere kıymetli maden toplanarak ya da değerlendirilmek üzere emanet adı altında teslim alınarak, karşılığında makbuz, senet, kartvizit ve muhtelif evrak verildiğine, kişilerin maddi kayıplarının oluştuğuna ve muhtelif mağduriyetler yaşandığına yönelik şikayetlerin kuruma ulaştığı bildirildi.

TASARRUFLARINIZI YETKİLİ KURULUŞLAR ÜZERİNDEN YAPIN!

Vatandaşlardan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu kişilere itibaredilmemesi istenen açıklamada, gerek nakit para gerek kıymetli maden şeklindeki tasarrufların kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi, tasarruf ve yatırım işlemlerinin yetkili kuruluşlar üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, tasarruf ya da yatırım amacıyla yetkisiz kişiler tarafından nakit para veya kıymetli maden toplanmasının ilgili Kanunlara aykırılık oluşturacağının ve adli yaptırımlara tabi olduğunun ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağının hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

50. maddesi gereğince, izin almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir iş yeri bünyesinde işlenmesi halinde bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir."

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