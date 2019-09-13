Ekonomi Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’

Metal Expo fuarının resmi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok. Filyos’u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırmayı yaptık, gelmiyorlar. Bakanlık olarak çelik endüstrisinin haketen arkasında duruyoruz. Nitelikli paslanmaz çelik üretecek arkadaşların arkasında duruyoruz. Dövme sektörünün arkasında duruyoruz. Çelikçilere 49 yıllığına bedelsiz yer vereceğiz ama hala arkadaşlardan destek alamıyoruz. Gerçekten hükümet olarak çelik endüstrisinin bütün kalbimizle arkasındayız. Bize gelecek her türlü taleple, bu sektörün arkasındayız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metal Expo Fuarı açılış töreni
Metal Expo Fuarı açılış töreni

Demir Çelik endüstrisinin en önemli fuarı olan Metal Expo açıldı. 11-14 Eylül tarihlerini içeren ve bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın açılışına T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Metal Expo İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, Çelik Federasyonu (ÇELFED) Başkanı Namık Ekinci, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Bilgin, Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Başkanı Gökhan Demiruz, Polonya Paslanmaz Çelik Üreticileri Derneği (Stalenierdzewne) Başkanı Andrzej Michalski, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eski Komite Başkanı Yüksel Göktürk, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. CEO’su Uğur Dalbeler ve Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Yönetim Kurulu Üyesi Şahan Eçin katıldılar.

11 Eylül’de başlayan fuarın resmi açılışı bugün yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi’nde 9. Ve 10. Salonlarda gerçekleşen açılış kurdelesini Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve sektör temsilcileri beraber kestiler.

‘Ekonomide normalleşme başladı’

Fuarın açılışında konuşan Metal Expo İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, “Çelik Medeniyettir” diyerek, “Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Metal Expo fuarına hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl burada İtalya delegasyonu var. Bu yıl ise Polonya… Bir ülkede kullanılan çelik miktarı ne kadar katma değerliyse, o ülkede medeniyetin ne kadar ilerlediğini görebiliyorsunuz. Türkiye güzel bir yolda… Her ne kadar ton başına çelik fiyatımız dünya ortalamasının gerisinde kalsa da, her geçen gün yükseliyor. Ekonomimiz kısa süreli sarsıntılar yaşadı. Döviz kuru ve faizlerdeki sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bugün Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından 14 özel banka da faiz indirimine gitti. Ekonomide artık normalleşmenin başladığını görüyoruz. Sektörümüzde yıkıcı rekabetten uzak, kaliteli üretime odaklanmış sivil toplum kuruluşlarımız var. Çelik Federasayonu, Çelik Üreticileri Birliği gibi… Bunlarla gurur duyuyoruz. Kalkınmamız için son derece önemli işler yapıyorlar. Katılım gösterdikleri için sektörün tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” Diye konuştu.

REKLAM

‘Katma değeri yüksek ürünlerde destek vermeye gayret ediyoruz’

Fuarın açılışında birçok sektör temsilcisi sektörün sıkıntılarından ve devlet desteklerine olan ihtiyaçlardan bahsetti. Sektörün ileri gelen temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, fuarın mottosu olan “Çelik Medeniyettir” sözünü en fazla yaşayanlardan biri olarak onur duyduğunu söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın ilkine de katıldığını anlatan Büyükdede, sektörün 17 milyar doların üzerinde yaptığı ihracatıyla, Türkiye ihracatının yüzde 10’unu yaparak dış ticaretteki en güçlü sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Hasan Büyükdede, otomotivde, savunma sanayinde, kimya, nükleer, otomasyon tesislerde, özel alaşımlı alüminyum ve çelik, dövme ve profillere ihtiyacın gün geçtikçe artığına işaret ederek, katma değeri yüksek ürünlerde devlet olarak destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.

‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’

Sektör temsilcilerinin destek ve teşvik isteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, şöyle devam etti: “Filyos’u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırmayı yaptık, gelmiyorlar. Bakanlık olarak çelik endüstrisinin haketen arkasında duruyoruz. Nitelikli paslanmaz çelik üretecek arkadaşların arkasında duruyoruz. Dövme sektörünün arkasında duruyoruz. Çelikçilere 49 yıllığına bedelsiz yer vereceğiz ama hala arkadaşlardan destek alamıyoruz. Gerçekten hükümet olarak çelik endüstrisinin bütün kalbimizle arkasındayız. Bize gelecek her türlü taleple, bu sektörün arkasındayız.”

‘Yakında 3 milyon araç üretecek konuma geleceğiz’

Büyükdede sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın gelecekte 3 milyon araç üretecek bir ülke konumuna geleceğiz. Çelik endüstrisini bir an önce kurmamız gerekiyor. Nitelikli dökümcülük, ısıl işlemciliğe geçmemiz gerekiyor. Hükümet olarak bizim, sonuna kadar sizin arkanızda olduğumuzu bilmeniz gerekir.”

REKLAM

62 ülkeden ziyaretçinin beklendiği Metal Expo fuarı 14 Eylül’e kadar açık olacak.

Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen konferans ve seminerler, Metal Expo’nun içeriğini zenginleştiren diğer ögeler olarak dikkat çekiyor.

Saldırgan baklavacının dükkanları kapanıyor

Saldırgan baklavacının
dükkanları kapanıyor

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı müşteri bulamadı.
500 bin kişinin isteği tanınmak

500 bin kişinin isteği 'tanınmak'

​Ekmeklerini çöpten çıkarıp ekonomiye katkı sağlıyorlar.
Dev iş birliğisona eriyor

Dev iş birliği
sona eriyor

​Emlak Konut fesih süreci için harekete geçti.
Cari dengede rekor

Cari dengede rekor

Temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Rakipleri kalkamadı<br>Bayraktar İHA havalandı

Rakipleri kalkamadı
Bayraktar İHA havalandı

Zor şartlarda test edilen milli İHA gururlandırdı.
Bankalar Birliği devreye girsin

Bankalar Birliği devreye girsin

​Merkez Bankası faizi 325 baz puan indirmekle yetindi.

Ölümle burun buruna

Ölümle burun buruna

Kasksız sürücü kızını kendisine iple bağlayıp trafiğe çıktı.
Hain saldırı<br> sonrası operasyon

Hain saldırı
sonrası operasyon

​7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Galatasaray'ın <br>'dev' gururu

Galatasaray'ın
'dev' gururu

Sarı-kırmızılılar en iyiler listesinde yer aldı.
45 ilde büyük operasyon

45 ilde büyük operasyon

2012 Kaymakamlık sınavı sorularını sızdıranlara gözaltı kararı.
Özel kelepçe<br> ile getirildi

Özel kelepçe
ile getirildi

​194 ülkede aranan sapık Türkiye'ye iade edildi.
Tamamını satıyor

Tamamını satıyor

Sabancı'dan Air Manas için sürpriz satış kararı.
Dolara darbe <br>vuracak yeni hamle

Dolara darbe
vuracak yeni hamle

​Rusya 2020'den itibaren hayata geçirecek.
Tüm şeritler<br> trafiğe kapatıldı

Tüm şeritler
trafiğe kapatıldı

​TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi.
13 ilde mahrem operasyonu

13 ilde mahrem operasyonu

​TSK'ya sızan 16'sı aktif 23 personele gözaltı.
İstanbul dahil <br>20 ili etkileyecek

İstanbul dahil
20 ili etkileyecek

​Meteoroloji'den sel, fırtına ve aşırı sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.