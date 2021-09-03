Bir otomobil markası daha üretimi durduruyor

Çip sıkıntısı sebebiyle General Motors yeni aldığı kararı duyurdu. Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak.

Chevrolet ve Cadillac gibi markaların sahibi olan GM, kapatmanın spor amaçlı araçları ve tam ve orta boy kamyonetleri de dahil olmak üzere en karlı araçlarından bazılarını etkileyeceğini söyledi.

Etkilenen tesisler arasında Indiana'daki Fort Wayne tesisi, Meksika'daki Silao tesisi ve Kanada'daki Cami Assembly fabrikası yer alıyor.

FOTOĞRAF 27 Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor. Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan çip krizinin 2021 yılında tamamen sona ermesi beklenirken delta varyantı ile vaka sayılarındaki hızlı artış tekrardan dengeleri değiştirdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında otomotiv markaları bir bir üretimlerini durduracakları tarihleri açıklamaya başladı. Bu durumun iç piyasada sıfır araç tedarikinde de ciddi sıkıntıya yol açması bekleniyor. Son bir hafta içinde Ford, Toyota ve Tesla derken General Motors da üretimi durduracağını açıkladı. Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak. İşte çip tedarikinde ortaya çıkan kriz sonrası üretimlerini durduracağını açıklayan otomotiv markaları.. Tesla, en önemli pazarlarından biri olan Şanghay’daki fabrikasında, küresel çip krizi nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurdu. Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında üretimi kısmen durdurma kararı verdi. Buna göre 60 bin çalışanı olan fabrika tek vardiya ile çalışacak. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak. Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi. 3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi. Diğer taraftan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de Adapazarı’ndaki fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 20 Ağustos ve 5 Eylül 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara veriyor. ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu. Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Otomotiv sektörünü oldukça etkileyen küresel çip krizine bir çare aranırken, üretimi etkilenen markalar arasına Honda da katıldı. Yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 gerileyeceğini tahmin eden Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Japon şirket, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verdi. Oyak Renault küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verdi. İsveçli Volvo da ABD ve Çin'deki tesislerinde çip tedariki nedeniyle geçtiğimiz aylarda geçici olarak üretimi durdu. Subaru Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi. Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı. Suzuki de yaptığı açıklama ile çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması yönünde karar almıştı. Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında 5 Nisan'da üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen çip krizi sebebiyle Seoul'deki Ulsan No.1 fabrikasında 7-14 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti. Tofaş da 18 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama sonrası, üretimini çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası durdurmuştu. Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti. ABD’li otomotiv devi General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkileyen çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıklamıştı. 8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti. Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıklamıştı. Otomotivde çip krizi: Bir marka daha üretimi durduruyor Otomotiv dünyasını etkisi altına alan çip tedarik sorunu bir şirketin daha üretime ara vermesine neden oldu. 2020 sadece pandemiyle değil aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen çip kriziyle de anılmıştı. 2021'de üreticiler çip krizinin sona ereceğini düşünüyordu ancak delta varyantı bu durumu değiştirdi. Birçok otomotiv markası tek tek üretime ara veriyor. Son olarak Ford, Toyota ve Tesla gibi büyük firmaların ardından General Motors da eylül ayında Kuzey Amerika tesislerinin çoğunda üretimi durduracağını açıkladı. İşte çip krizi nedeniyle üretimlerini durduran markalar.. BiP'te paylaş

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